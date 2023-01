QLED-TV für 288€: Schnappt euch jetzt einen 43 Zoll 4K-Fernseher zum Toppreis

Bei Otto könnt ihr jetzt einen 4K-Fernseher mit QLED-Display zu einem sehr günstigen Preis bekommen: Für den Hisense E77HQ in der Größe 43 Zoll zahlt ihr nur noch 288,15€ (UVP: 599€). Auf der Shopseite wird euch zwar noch ein Preis von 339€ angezeigt, aber wenn ihr unterhalb der Preisanzeige auf „15% extra sparen!“ klickt und den Code eingebt, den ihr dort findet, bekommt ihr zusätzlichen Rabatt. Hier kommt ihr zum Deal:

Auch andere Größen des Fernsehers sind reduziert, zum Beispiel könnt ihr 55 Zoll für 398,65€ und 65 Zoll für 525,15€ bekommen. Daneben gibt es auch noch auf über 100 weitere 4K-TVs 15 Prozent Extra-Rabatt, darunter sogar hochwertige OLED-Fernseher mit 120 Hz und HDMI 2.1. Die Aktion läuft noch bis zum 6. Februar. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Wie gut ist der Hisense E77HQ 4K-TV?

Bildqualität: Der Hisense E77HQ ist ein 4K-Fernseher der unteren Mittelklasse aus 2022. Für seinen Preis bietet er eine sehr gute Bildqualität. Das liegt nicht nur an dem QLED-Display, das für eine bessere Farbdarstellung sorgt, sondern auch an dem VA-Panel, das einen hohen Kontrast bietet. Der Nachteil von Letzterem ist, dass die Bildqualität relativ stark vom Blickwinkel abhängt. Außerdem dürft ihr wie bei allen günstigen 4K-TVs keine allzu hohe Spitzenhelligkeit erwarten.

254 5 Mehr zum Thema Die besten Gaming-4K-TVs 2023 - Vergleich für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series

Gaming: Der Hisense E77HQ bietet nur ein 60-Hz-Display und somit kein richtiges HDMI 2.1, ihr bleibt also auch mit der Xbox Series X und der PS5 auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. 120 Hz kann man zu diesem Preis allerdings auch nicht erwarten. Immerhin verfügt der Fernseher über ALLM, beim Gaming wird also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. Zum Input Lag liegen uns leider keine exakten Daten für dieses Modell vor, bei aktuellen Hisense-TVs liegt der Wert aber so gut wie immer zwischen 10 und 20 ms bei 60 Hz und somit in einem fürs Gaming guten Bereich.