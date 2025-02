QLED-TV für 299€ im Aldi-Angebot: Was kann der 4K-Fernseher zum Discounter-Preis?

Diesen QLED 4K-Fernseher vom Medion gibt's jetzt bei Aldi im Angebot. Wir erklären euch, was er zu bieten hat.

Wer auf der Suche nach einem möglichst günstigen QLED 4K-Fernseher ist, sollte vielleicht mal im Online-Shop von Aldi vorbeischauen. Dort könnt ihr nämlich gerade den 43 Zoll großen Smart-TV Medion LIFE X14373 im Angebot abstauben. Ihr zahlt aktuell nur noch 299€, was für die gebotene Leistung ein guter Preis und noch einmal ein gutes Stück weniger als in Medions hauseigenem Shop ist. Hier geht’s zum Deal:

Aldi macht übrigens keine konkreten Angaben zur Dauer des Angebots, laut Shopseite dauert es „solange der Vorrat reicht“.

QLED-TV im Aldi-Angebot: Das bietet der günstige 4K-Fernseher von Medion

Der Medion QLED-Fernseher aus dem Aldi-Angebot ist 43 Zoll groß und verfügt über einen platzsparenden mittleren Standfuß.

Der Medion LIFE X14373 hat trotz seines geringen Preises einiges zu bieten: Die QLED-Technologie sorgt durch eine zusätzliche Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots dafür, dass kräftige und wirklichkeitsgetreue Farben dargestellt werden können. Um diesen auch noch ein besonderes Leuchten zu verleihen, wird als HDR-Format sogar das besonders hochwertige Dolby Vision unterstützt, was selbst bei teureren Fernsehern nicht selbstverständlich ist.

Allerdings muss man mit den üblichen Einschränkungen leben, die mit 4K-Fernsehern der unteren Preisklasse immer verbunden sind. So ist etwa die Spitzenhelligkeit nicht sonderlich hoch, weshalb HDR nicht so gut ausgenutzt werden kann wie bei teuren Fernsehern. Im Vergleich zu anderen Low-Budget-TVs schneidet der Medion LIFE X14373 mit 330 cd/m2 aber recht gut ab. Selbst einige Samsung-Fernseher bieten in dieser Hinsicht weniger.

Das Android-Betriebssystem des Medion LIFE X14373 bietet umfangreichen App-Support und Sprachsteuerung.

Zwar ist der Kontrast nicht allzu hoch, weil die 43-Zoll-Version des Medion-Fernsehers ein IPS-Panel verwendet, dafür bleibt die Bildqualität aber auch bei schrägem Blickwinkel weitgehend erhalten. Da der Medion LIFE X14373, wie alle günstigen 4K-TVs, nur über ein 60Hz-Display verfügt, müsst ihr euch zudem auch beim Spielen mit der PS5 und der Xbox Series X mit maximal 60 FPS bei 4K-Auflösung zufriedengeben. Mehr ist mit den allermeisten Spielen allerdings ohnehin nicht möglich.

Ein großer Vorteil des Medion LIFE X14373 QLED-Fernsehers ist dafür sein Android-Betriebssystem, durch das ihr Zugriff auf eine große Auswahl an Apps habt. Dass die ganz großen Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video und Youtube dabei sind, versteht sich heutzutage ohnehin von selbst, aber über den Google Play Store könnt ihr euch auch viele kleinere Services herunterladen. Zudem sorgt Sprachsteuerung per Google Assistant für eine komfortable Bedienung.