QLED-TV für 299€: Warum dieser 4K-Fernseher einer der Topseller des Prime Day ist

Der Hisense E7HQ gehört zu den meistverkauften 4K-TVs des Amazon Prime Day.

Zum Amazon Prime Day können Prime Mitglieder jetzt den 4K-Smart-TV Hisense E7HQ für nur 299€ abstauben. Der QLED-Fernseher befindet sich derzeit aus gutem Grund auf den obersten Plätzen der TV-Bestseller bei Amazon. Für seinen sehr niedrigen Preis bietet er nämlich eine tolle Leistung. Hier kommt ihr zum Angebot:

Alternativ könnt ihr auch die Version mit 50 Zoll günstig bekommen, und zwar für 349€. Alle anderen Größen sind leider schon jetzt ausverkauft. Ihr solltet deshalb damit rechnen, dass auch bei den beiden kleinsten Varianten die Vorräte nicht mehr lange reichen, obwohl der Deal theoretisch noch bis 23:59 Uhr am 12. Juli.

Was bietet der Hisense E7HQ 4K-TV?

Der Hisense E7HQ verfügt zwar nur über 60Hz, aber immerhin über VRR, ALLM und einen Game Mode.

QLED und hoher Kontrast: Der Hisense E7HQ bietet allein schon durch die zusätzliche QLED-Filterschicht, die für eine bessere Farbdarstellung sorgt, deutlich mehr, als man in seiner Preisklasse erwarten kann. Hinzu kommt, dass das VA-Display mit Direct-LED-Beleuchtung hohen Kontrast bietet. Natürlich muss man mit der einen oder anderen Einschränkung wie einer relativ niedrigen Spitzenhelligkeit leben, aber insgesamt bekommt man ein gutes Bild für wenig Geld.

VRR und ALLM: Wie alle sehr günstigen 4K-Fernseher verfügt der Hisense E7HQ nur über ein 60Hz-Display. Richtiges HDMI 2.1 und 4K 120fps mit PS5 und Xbox Series X gibt es daher nicht. VRR und ALLM werden aber unterstützt. Letzteres sorgt dafür, dass der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz schaltet. Der Input Lag befindet sich in einem fürs Gaming guten Bereich zwischen 10 und 20 ms bei 60Hz.

