QLED-TV im Amazon Oster-Angebot: 4K-Fernseher mit 144Hz & 55 Zoll zum Schnäppchenpreis sichern!

In den Amazon Oster-Angeboten könnt ihr tausende Schnäppchen abstauben, darunter ein sehr günstiger QLED 4K-Fernseher mit 55 Zoll.

Amazon hat um Mitternacht die Oster-Angebote gestartet, wodurch ihr neben tausenden weiteren Deals zahlreiche günstige 4K-Fernseher abstauben könnt. Wer kein Vermögen bezahlen, aber trotzdem einen QLED Smart-TV mit gutem Bild und toller Gaming-Performance will, kann zum mit einem 144Hz-Display ausgestatteten Hisense E7KQ Pro greifen. Für die 55 Zoll-Version des 4K-TVs bezahlt ihr jetzt nur noch schlappe 499€:

Für einen QLED-Fernseher mit den gebotenen Features ist das ein hervorragender Preis. Laut Vergleichsplattformen ist Amazon derzeit mit weitem Abstand der günstigste Anbieter für das Modell.

Die Amazon Oster-Angebote laufen vom 20. bis 25. März und bieten tausende Schnäppchen aus den verschiedensten Bereichen. Neben weiteren 4K-Fernseher sind beispielsweise auch Soundsysteme, einige Gaming-Deals und jede Menge Spielzeug wie LEGO-Sets dabei. Die Übersicht findet ihr hier:

Hisense E7KQ Pro: Wie gut ist der günstige QLED 4K-TV?

Trotz seines günstigen Preises hat der 4K-TV Hisense E7KQ Pro einige beeindruckende Features zu bieten.

Toll fürs Gaming: Gerade beim Gaming schneidet der Hisense E7KQ Pro hervorragend ab. Er unterstützt bis zu 144Hz und verfügt über HDMI 2.1. Mit der PS5 oder der Xbox Series X sind dadurch bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich, die vollen 144 fps gibt’s nur am PC. Der Input Lag ist niedrig, was beim Spielen schnelle Reaktionen ermöglicht, und durch VRR wird die Framerate der Konsole und des Fernsehers synchronisiert und so Screen Tearing verhindert.

HDR und hoher Kontrast: Für seinen günstigen Preis bietet der Hisense E7KQ Pro auch bei der Bildqualität eine gute Leistung. Die QLED-Technik sorgt durch Quantum Dots für eine bessere Farbdarstellung. Um leuchtende Farben zu bieten, wird sowohl Dolby Vision als auch HDR10+ unterstützt. Bei der 55-Zoll-Version kommt außerdem ein VA-Panel zum Einsatz, weshalb ihr mit hohem Kontrast rechnen könnt.

Kompromisse: Mit ein paar Kompromissen müsst ihr angesichts des sehr günstigen Preises aber natürlich leben. So ist die Spitzenhelligkeit nicht sonderlich hoch, weshalb die unterstützten HDR-Formate nicht so gut ausgenutzt werden können wie bei teuren 4K-Fernsehern. Außerdem ist der Kontrast trotz des VA-Panels natürlich nicht so hoch wie bei Mini-LED- oder gar OLED-TVs. Dennoch bietet der Hisense E7KQ Pro ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

