Das Studio Quantic Dream hat im Rahmen der Game Developers Conference (GDC) in San Francisco verkündet, einige seiner bislang erschienenen Spiele auch auf einer anderen Plattform zu veröffentlichen.

Demnach sollen Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human noch im Lauf des Jahres 2019 auch auf dem PC erscheinen. Der Vertrieb läuft dabei exklusiv über den Epic Games Store.

Bislang waren die Titel aus dem Hause Quantic Dream stets PlayStation-exklusiv gewesen. Heavy Rain erschien erstmals 2010 für die PS3, Beyond: Two Souls folgte 2013 auf der gleichen Konsole und 2018 erschien Detroit: Become Human für die PS4.

Allen Spielen gemein ist der starke Fokus auf die Geschichte sowie Entscheidungsmomente, die Auswirkungen auf den späteren Verlauf des Spiels haben. Alles weitere zu den Quantic Dream-Titeln erfahrt ihr aus unseren Tests

Teaser von David Cage schon vor der GDC

Bereits im Vorfeld der GDC hatte Studiochef David Cage angekündigt, dass es "aufregende Neuigkeiten" geben werde.

