Ratchet & Clank: Rift Apart zeigt, was die PS5 drauf hat

Ratchet & Clank: Rift Apart heißt der neue Teil des Franchises von Insomniac Games. Das PS5-Spiel wurde gestern bei Sonys großem PlayStation 5-Event enthüllt. Neben dem Story-Trailer gab es direkt auch schon einen tiefergehenden Gameplay-Einblick in das Spielgeschehen. Was da gezeigt wurde, sieht ziemlich beeindruckend aus und kann als Showcase für das dienen, was mit der PS5 alles möglich wird.

Ratchet & Clank: Rift Apart offiziell für PS5 angekündigt, darum geht's

Neuer Teil kommt: Das nächste Ratchet & Clank-Spiel befindet sich offensichtlich schon eine ganze Weile in der Entwicklung. Jetzt wurde es gestern bei Sonys PS5-Event ganz offiziell für die PlayStation 5 angekündigt.

Was wurde alles während des PS5-Events gezeigt? Hier die GamePro-Zusammenfassung:

Es soll auf jeden Fall "PlayStation-exklusiv" sein. Eventuell erscheint Rift Apart sogar als PS5-Launchtitel. Einen Termin für die Veröffentlichung des neuen Ratchet & Clank-Spiels hat Sony beim großen PS5-Event gestern aber leider noch nicht verraten.

Dimensionen kollabieren: Offenbar bekommen es Ratchet & Clank mit ganz besonderen Schwierigkeiten und Turbulenzen zu tun. Im ersten Trailer sehen wir, wie es die Helden innerhalb kürzester Zeit durch Löcher in den Grenzen zwischen Dimensionen in extrem unterschiedliche Welten verschlägt.

Da wären Gegenden voller Roboter im futuristischen Look und mit großen Städten. Aber es gibt auch Planeten (?) zu sehen, auf denen Tiere umherstreifen, die auf den ersten Blick an Dinosaurier erinnern. Eine Art Piraten sowie Riesenkraken und Sandhaie treiben ebenfalls ihr Unwesen.

Ratchet & Clank: Rift Apart zeigt eindrucksvoll die Power der PS5

Nicht nur der Cinematic Trailer, sondern auch das gezeigte Gameplay von Ratchet & Clank: Rift Apart wirkt beeindruckend. Vor allem kann es als Ausblick darauf herhalten, was mit einem Spiel dieses Genres auf der PS5 alles möglich ist.

SSD: Das nächste Ratchet & Clank scheint die Power und Geschwindigkeit von Sonys PS5-Architektur und der SSD voll auszunutzen. Offenbar kann wirklich quasi nahtlos zwischen verschiedenen Welten hin- und hergewechselt werden.

Zusätzlich strotzen die Umgebungen nur so vor Details. Man beachte die dichten, vielfältigen und detaillierten Blumen, die an einer Stelle plötzlich aus dem Boden sprießen, wie viele NPCs unterwegs sind und wie schnell offenbar die Szenen gewechselt werden können.

Raytracing: Wie Insomniac Games verraten haben, soll Ratchet & Clank: Rift Apart nicht nur von der SSD der PlayStation 5 profitieren, sondern auch Raytracing nutzen. Explizit wird allerdings nur erwähnt, dass Clank mit Hilfe der Technik noch stärker spiegelt beziehungsweise reflektiert. Ob sie auch anderweitig zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten.

DualSense-Controller: Ratchet & Clank: Rift Apart profitiert laut den Entwicklern auch vom besonderen, haptischen Feedback des neuen DualSense-Controllers der PS5. Wie genau sich das dann anfühlt, müssen wir wohl oder übel ebenfalls noch abwarten.

Welche Details haben euch am besten gefallen? Wie findet ihr die Grafik und das Gameplay?