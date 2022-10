Razer Edge: Neue Switch-Alternative mit hochaufgelöstem 144 Hz-Display angekündigt

Razer bringt eine Alternative zur Nintendo Switch auf den Markt: Das Razer Edge. Der Handheld schlägt dabei aber weniger in die Kerbe eines leistungsstarken Gaming-Handhelds wie das Steam Deck, sondern setzt eher auf Streaming aus der Cloud wie das Logitech G Cloud. Allerdings punktet Razer dabei vor allem mit dem Display. Das bietet nicht nur eine ziemlich hohe Auflösung, sondern auch noch eine Bildwiederholrate von 144 Hertz.

So sieht der neue Gaming-Handheld aus und das kann er

Darum geht's: Der Erfolg der Nintendo Switch sorgt offenbar dafür, dass viele Hersteller ähnliche Produkte auf den Markt bringen. Dass Cloud-Gaming auf dem Vormarsch ist, tut sein Übriges dazu. Jetzt gibt es einen neuen Handheld von Razer, der nun detaillierter vorgestellt wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Beim Razer Edge handelt es sich um einen dedizierten Gaming-Handheld, der zwar auch, aber nicht nur auf Cloud Gaming setzt. Es besteht aus zwei Teilen: Einem Mini-Tablet sowie dem neuen Razer Kishi V2 Pro-Controller. Der kann auch abgenommen werden.

Die Technik kann sich sehen lassen: Euch erwartet ein 6,8 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2400x1080 Pixeln und 144 Hz. Damit lässt Razer die Switch oder das Steam Deck deutlich hinter sich.

Dazu kommen noch 8 GB LPDDR5 RAM, 128 GB Speicherplatz und ein Qualcomm Snapdragon G3x Gen-Chip. Das heißt, dass ihr hier trotz des neuen Prozessors nicht allzu viel Grafik-Power erwarten solltet. Das Razer Edge ist tendenziell immer noch eher auf Mobile-Titel oder Cloud-Gaming ausgelegt. Als Betriebssystem dient Android 12.

Es erscheint in 2 Varianten: Das Razer Edge könnt ihr euch entweder in einer WLAN-Version holen, wenn ihr zum Beispiel viel zuhause auf der Couch spielt. Seid ihr tendenziell eher viel unterwegs, gibt es das Razer Edge aber auch als 5G-Modell für mehr Mobilität und Streaming unterwegs.

Kompatibilität kein Problem? Laut Razer soll das Edge mit "tausenden Spielen" funktionieren und zum Beispiel den Epic Games Launcher vorinstalliert haben. Aber auch Remote Play-Apps und Streaming-Angebote wie Nvidia Geforce Now oder Xbox Cloud Gaming stehen im Fokus.

Der Kishi V2 Pro-Controller verfügt über haptisches Feedback und einen 3,5mm Audio-Anschluss. Den hatten die Vorgängerversionen nicht, darüber dürften sich Käufer*innen also freuen.

Mehr zu den Alternativen:

Wann erscheint das Razer Edge? Einen ganz genauen Termin gibt es noch nicht. Aber mit dem Januar 2023 existiert zumindest schonmal ein grober Zeitraum für den Launch. Auf der CES 2023 soll der Handheld ausprobiert werden können.

Was kostet's? Das Razer Edge schlägt in der WLAN-Version in den USA mit 399 US-Dollar zu Buche. Einen Preis für die 5G-Version gibt es noch nicht. Hier auf der offiziellen Razer-Seite könnt ihr euch ein Edge für 5 Dollar reservieren.

Wie findet ihr das Razer Edge? Welches Handheld ist euer bisheriger Favorit?