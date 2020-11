Verbesserte Versionen von Red Dead Redemption und Red Dead Redemption 2, gebündelt in einer The Outlaws Collection für PlayStation 5 und Xbox Series X/S - Es klingt beinahe zu schön, um wahr zu sein. Und wie es aussieht, ist es das auch nicht. Der angebliche Leak, der die Red Dead Collection auf Amazon zeigt, hat zu viele Unstimmigkeiten, als das er wahr sein könnte.

Vermeintlicher Leak zeigt Read Dead Collection

Am Wochenende berichtete GameLeaksRumors von einer Red Dead Redemption The Outlaws Collection, die nur kurze Zeit auf Amazon gelistet war. Diese soll den Angaben nach ein Red Dead Redemption-Remake und eine erweiterte Version von Red Dead Redemption 2 beinhalten und am 31. Dezember 2021 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen.

Leak scheint eine Fälschung zu sein

Während es sich bei dem Releasedatum um einen durchaus üblichen Platzhalter handelt und dadurch nicht verräterisch wirkt, erscheinen andere Angaben der Listings dennoch etwas unsauber und lassen an der Echtheit zweifeln.

Falscher Visum-Preis: So wird beispielsweise die Einbindung der Amazon Rewards Visa bemängelt. Demnach würde man 60 US-Dollar sparen und dadurch 0 USD zahlen, während das Spiel an sich aber 69,96 US-Dollar kostet. Die Rechnung geht hier für die Outlaws Collection nicht ganz auf.

Unlogischer Rückgabetermin: Außerdem passt es nicht zusammen, dass der Release für den 31. Dezember 2021 datiert ist, die Rückgabe des Spiels aber nur bis zum 31. Januar 2021 möglich ist. Wie bereits erwähnt handelt es sich beim Releasedatum um einen Platzhalter, aber da das Spiel wohl nicht kurzfristig vor dem 31. Januar 2021 erscheinen würde, ergäbe das keinen Sinn.

Natürlich könnte sich hier auch nur Fehler seitens Amazon eingeschlichen haben, aber das Ganze sieht doch nach einer Fälschung aus. Immerhin wäre es auch nicht allzu schwer, die Amazon-Produktseiten mit Photoshop zu fälschen, um einen angeblichen Leak zu verbreiten.

Um ganz sicher zu gehen, werden wir bei Rockstar nach einem Statement fragen.

Selbst wenn es keine Red Dead-Collection auf absehbare Zeit geben wird, lässt sich noch in den aktuellen Versionen einiges entdecken:

Was glaubt ihr, wie wahrscheinlich ist es, dass sich die Red Dead Redemption Collection doch als echt herausstellt? Wie sehr würdet ihr euch diese Version wünschen?