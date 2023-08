Red Dead Redemption: Schnell Geld verdienen, so geht's

Geld braucht ihr überall in Red Dead Redemption. Waffenladen, Pokertisch oder für den nächsten Drink im Salon.

In der Welt von Red Dead Redemption kann man genau eine Sache nicht genug haben: Geld. Ob über Waffen, Munition oder ein Zimmer zum Entspannen der vom Reiten gebeutelten Gesäßmuskeln. Dollar könnt ihr nie genug mit euch herumtragen. Daher haben wir einige Tipps für euch, wie ihr schnell reich werden könnt. Zumindest im Spiel.

Five-Finger-Filet

Eine der einfachsten Methoden, um schon recht früh im Spiel ordentlich Kohle zu scheffeln, ist ein Mini-Game, das ihr schon in Armadillo spielen könnt. Beim Five-Finger-Filet müsst ihr mit den richtigen Tastenkombinationen und etwas Rhythmusgefühl die Finger von John Marston vor Schnittwunden bewahren.

Ihr müsst die ersten paar Spiele bei maximalen Einsatz gewinnen, damit ihr 100 Dollar setzen könnt.

Euren Einsatz könnt ihr jedes Mal verdoppeln und mit einem maximalen Einsatz von 100 Dollar kommt da recht schnell Geld zusammen. Dazu dauert das Spiel nur ein paar Sekunden und bleibt damit auch im späteren Spielverlauf immer noch eine gute Anlaufstelle, wenn ihr schnell ein paar Dollar verdienen müsst.

Wichtig beim Five-Finger-Filet ist, dass ihr gar nicht so schnell sein müsst, wie es anfangs den Anschein hat. Lasst euch bei der Eingabe ruhig etwas Zeit. Außerdem sind die Tasten-Sequenz, die ihr drücken müsst, immer gleich:

Xbox: A,B -> A,Y -> A,X -> A,B -> A,Y

A,B -> A,Y -> A,X -> A,B -> A,Y PlayStation: X, Kreis -> X, Dreieck -> X, Viereck -> X, Kreis -> X, Dreieck

Schaut daher am Besten gar nicht auf den Bildschirm, sondern auf euren Controller und gebt stur die Tastenkombinationen ein. Das Gefuchtel von John lenkt eher ab, als das es euch hilft.

Kopfgeldjagden

Vielleicht nicht die effizienteste Art, um schnell an Geld zu kommen, aber wohl eine der spaßigsten. Die Jagd nach gesuchten Verbrechern ist äußerst einträglich, solange ihr euch die Mühe macht und eure Beute lebend fangt.

Sucht euch einen Steckbrief bei einem der örtlichen Sheriff Büros und reitet zu eurem Ziel. Schaltet alle Bandenmitglieder mit Deadeye aus und lasst nur euer wirkliches Ziel am Leben. Verpasst ihm einen Schuss ins Bein, falls er weglaufen sollte. Schnappt euch den Schurken mit dem Lasso und bringt ihn zum Büro zurück. Spätere Jobs geben euch gerne einmal 500 Dollar für einen Auftrag.

Geht auf die Jagd

Der Verkauf von Fellen und Fleisch ist mit Abstand die beste Geldquelle von Red Dead Redemption, insbesondere im Endgame. ein kurzer Jagdausflug kann euch tausende von Dollar einbringen, wenn ihr den richtigen Tieren auf der Spur seid.

Anfangs sind die Wölfe nahe der MacFarlane Ranch eine gute Geldquelle. Geht später aber lieber in Tall Trees jagen.

Gegen Anfang des Spiels solltet ihr euch auf den Süden der MacFarlane Ranch konzentrieren. Dort steifen größere Rudel Wölfe umher, die ihr recht leicht mit Hilfe von Dead Eye erledigen könnt.

Später im Spiel solltet ihr euch im Norden auf das Gebiet von Tall Trees konzentrieren, was ihr freischaltet, wenn ihr alle Missionen in Mexiko abgeschlossen habt. Dort findet ihr Grizzlybären und Elche, deren Materialien besonders wertvoll sind. Farmt hier eine Weile und verkauft alles in Mexiko, wo ihr sehr viel bessere Preise erzielt, als bei Händlern nördlich der Grenze.

Besorgt euch die Hasenpfote

Je früher ihr euch die Hasenpfote besorgt desto besser. Ihr erhaltet sogar mehr Material aus erlegten Tieren.

Damit ihr recht früh keine Geldsorgen mehr habt, solltet ihr etwas Geld investieren. Geht nach Armadillo und kauft dort beim Händler die Hasenpfote. Mit dieser nehmt ihr den Leichen von Gegnern mehr Munition und Geld ab. Wenn ihr das Item direkt am Anfang kauft und fleißig plündert, dann solltet ihr selbst ohne die obigen Tipps keine Geldsorgen haben.