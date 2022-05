Wer ein neues Wipeout, sollte sich unbedingt diesen Trailer zu Redout 2 ansehen

Fans von SciFi-Rennspielen haben es nicht leicht. Denn neue Teile der bekanntesten Vertreter dieser Zunft wie Wipeout oder F-Zero sind weit und breit nicht in Sicht. Auf der Switch gibt es zwar das famose Fast Racing Neo, ansonsten ist es mit Titeln in diesem Stil aber nicht weit her.

Die ideale Wipeout-Alternative für PlayStation und Xbox?

Genau in diese Kerbe scheint aber offenbar Redout 2 zu schlagen, das bereits Ende letzten Jahres angekündigt wurde und das im aktuellen Trailer ein Release-Datum spendiert bekommt. Und das ist erfreulicherweise schon bald, denn am 26. Mai soll der Renner auf PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC an den Start gehen.

Hier ein paar schnelle Fakten zum Spiel:

36 Strecken, jeweils auch rückwärts befahrbar

Twin-Stick-Steuerung, mit dem der man auch strafen können soll

12 Gleiter-Chassis, die angepasst werden können

Karriere-Modus, der angeblich etliche Events bieten soll

Spielmodi innerhalb der Karriere: Race, Arena Race, Last Man Standing, Speed und Boss