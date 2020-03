Xbox Series X: Release-Termin aufgetaucht & gleich wieder verschwunden

Auf dem Twitter-Kanal von Larry Hryb aka Major Nelson gibt es mittlerweile ein offizielles Statement. Laut ihm hätten einige Regionen "fälschlich den Release-Termin der Xbox Series X zu Thanksgiving 2020" gelistet. Microsoft plane weiterhin, ihre Next-Gen-Konsole "Holiday 2020" zu veröffentlichen.

An Xbox product page in some regions inaccurately listed the launch date for Xbox Series X as Thanksgiving 2020. We are committed to launching Holiday 2020 — Larry Hryb ?? (@majornelson) March 18, 2020

Einen konkreten Release-Termin gibt es nun also doch noch nicht, allerdings können wir trotzdem nicht komplett ausschließen, dass die Xbox Series X nicht doch zu Thanksgiving bzw. im November in den Läden steht.

Microsoft hat den Schriftzug bezüglich des Release-Datums mittlerweile wieder von der offiziellen Homepage der Xbox Series X entfernt. Zwar kann es sich generell um einen Fehler handeln, wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Info versehentlich zu früh veröffentlicht wurde.

Dort steht nun erneut "Holiday 2020" anstatt wie eben noch "Thanksgiving 2020". GamePro.de hat bei Microsoft um ein offizielles Statement gebeten.

Originalmeldung

Am späten Abend hat Microsoft auf der offiziellen Homepage der Xbox Series X unerwartet das Release-Datum ihrer Next Gen-Konsole bekanntgegeben, nachdem bereits die Woche über die technischen Details präsentiert wurden.

Wann erscheint die Xbox Series X? Laut Homepage erscheint die Konsole an Thanksgiving 2020, was dem 26. November 2020 entspricht. Ob weltweit oder lediglich in den USA, das ist Stand jetzt nicht bekannt. Auch gibt es noch eine weitere Unsicherheit, auf die wir im Folgenden eingehen.

Xbox erscheint an Thanksgiving 2020

Bei Thanksgiving handelt es sich um einen großen amerikanischen Feiertag (Erntedankfest), der jedes Jahr am vierten Donnerstag im November gefeiert wird. Es ist daher eher unwahrscheinlich, dass die Konsole an solch einem Tag erscheint.

Allerdings ist am Tag darauf der sogenannte "Black Friday", der in den USA (und mittlerweile auch bei uns) den Beginn des Weihnachtsgeschäfts mit einer großen Schnäppchenjagd einläutet, die bereits in der Thanksgiving-Nacht von Donnerstag auf Freitag startet.

Wie war es bei der Xbox One? Auch Microsofts aktuelle Konsolengeneration sollte zunächst laut erster Info an Thanksgiving 2013 erscheinen, was dem 28. November 2013 entsprach. Letzten Endes wurde die Konsole jedoch in Europa und den USA den Freitag zuvor am 22. November 2013 veröffentlicht.

265 4 Mehr zum Thema Xbox Series X: Alle Infos zur Hardware veröffentlicht

Folgen wir diesem Muster, würde die Xbox Series X demnach am Freitag, 20. November 2020 erscheinen. Wir haben Microsoft um ein Statement zum exakten Release gebeten. Sobald wir neue Infos haben, werden wir euch darüber informieren.

Neue Infos gab es heute auch zur PlayStation 5. So hat Hardware-Architekt Mark Cerny die Hardware-Specs Sonys Next Gen-Konsole enthüllt.

Erneut neue Infos zur Series X, seid ihr überrascht?