Lange war es still um die PS5, jetzt hat sich Sony in Form von Hardware-Architekt Mark Cerny in einem Interview mit der Seite Eurogamer zu den Hardware-Specs der PlayStation geäußert. Hier erfahrt ihr neben den wichtigen Neuerungen zur Next Gen-Konsole auch, wie sich Sonys Hardware im Vergleich zur PS4 und der Xbox Series X von Microsoft schlägt

Die Specs der PS5

Nachfolgend findet ihr auf einen Blick, was in der neuen Konsole von Sony steckt.

CPU: Achtkern Zen 2 mit 3,5 Ghz Taktung

Achtkern Zen 2 mit 3,5 Ghz Taktung GPU: 10,28 Teraflops, 36 CUs (RDNA 2)

10,28 Teraflops, 36 CUs (RDNA 2) Arbeitsspeicher: 16GB GDDR6

16GB GDDR6 Festplatte: 825GB SSD

825GB SSD Erw. Speicher: SSD-Slot

SSD-Slot Laufwerk: 4K UHD Blu-Ray-Drive

Damit ist auch endlich das Rätsel um die GPU der PS5 geklärt, die mit 10,28 TeraFLOPS ausgestattet ist. Auch wissen wir jetzt, dass sich im Gehäuse eine potente SSD mit 825GB Speicherplatz verbirgt, die laut Cerny das Laden der Daten von de Festplatte immens beschleunigt.

Geschwindigkeits-Beispiel: Im simultanen Stream führt Cerny folgenes Beispiel auf: Wurden 1GB Daten zuvor von der PS4 in 20 Sekunden geladen, sollen jetzt 2GB an Daten in 0,27 Sekunden verarbeitet werden.

Hitze kann der PS5 nicht schaden

Was viele von euch sehr freuen dürfte, ist eine Aussage Cernys zur Hitzempfindlichkeit der PS5. Ging die PS4 bei hohen Außentemperaturen noch in die Knie, soll sich das künftig ändern:

"Alle Arbeitsabläufe der PS5 laufen in jeder Umgebung auf dem gleichen Leistungslevel. Die Außentemperatur ist nicht entscheidend. "

Vergleich zur Xbox Series X

Anfang der Woche präsentierte Microsoft die technischen Daten der Xbox und kommt dabei auf folgende Werte:

CPU: Achtkern-CPU mit 3,8 Ghz Taktung

Achtkern-CPU mit 3,8 Ghz Taktung GPU: 12 TeraFLOPS, 52 CUs (RDNA 2)

12 TeraFLOPS, 52 CUs (RDNA 2) Arbeitsspeicher: 16GB GDDR6

16GB GDDR6 Festplatte: 1 TB SSD

1 TB SSD Erw. Speicher: 1 TB Expansion Card

1 TB Expansion Card Externer Speicher: USB 3.2

USB 3.2 Laufwerk: 4K UHD Blu Ray-Drive

Dabei ist neben der verbesserten GPU/CPU auffällig, dass auch der Speicher der SSD mit 1TB höher ausfällt. Microsoft gab zudem an, dass Spieler den Speicher um bis zu 1TB erweitern können. Wie sich dieser Punkt im Falle von Sony gestaltet bzw. wie weit wir den Speicher erweitern können, bleibt unklar.

Xbox Series X: Alle Infos zur Hardware veröffentlicht

Vergleich zur PS4 Pro

Auch möchten wir hier noch die technischen Spezifikationen der PS4 Pro als aktuelles Flaggschiff Sonys aufführen, damit ihr die Verbesserungen der Hardware besser einordnen könnt.

CPU: Achtkern x86-64 AMD "Jaguar"

Achtkern x86-64 AMD "Jaguar" GPU: 4,2 TeraFLOPS

4,2 TeraFLOPS Arbeitsspeicher: 8GB GDDR5

8GB GDDR5 Festplatte: 1 TB HDD

1 TB HDD Laufwerk: Blu Ray-Drive

Die größten Veränderungen beziehen sich in erster Linie auf die deutlich verbesserte CPU/GPU aber auch auf die Fesplatte (hier: HDD).

In Kürze werden wir den Artikel mit weiteren aktuellen Infos zum Innenleben der PS5 aufwerten.

Was sagt ihr zu den Specs der PS5?