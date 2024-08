Rennspiel-Hit für PS5 im Angebot: Mit über 600 Fahrzeugen durch eine riesige Open World rasen!

Mit diesem PS5-Rennspiel bekommt ihr nicht nur abwechslungsreiche Rennen mit den verschiedensten Fahrzeugklassen, sondern könnt auch Hawaii erkunden.

Habt ihr Lust darauf, den Rest des Sommers auf einem Inselparadies zu verbringen und dabei mit hunderten verschiedenen Autos und anderen Vehikeln durch wunderschöne Landschaften zu rasen? Genau das wird euch in dem 2023 erschienenen Open-World-Rennspiel The Crew Motorfest geboten, das ihr bei Amazon jetzt in der PS5- und auch in der PS4-Version zum Schnäppchenpreis abstauben könnt.

Alternativ findet ihr das Angebot übrigens auch bei MediaMarkt. Beide Händler machen bislang keine Angaben dazu, wie lange es noch gültig ist.

Open-World-Rennspiel und Hawaii-Urlaub kombiniert

1:27 The Crew Motorfest schickt euch und eure Traumautos ab sofort in den Hawaii-Urlaub

The Crew Motorfest lässt euch mit euren fahrbaren Untersätzen frei die Insel O’ahu erkunden, eine der größten Inseln von Hawaii, auf der sich auch die Hauptstadt Honolulu befindet. Die Insel bietet eine große landschaftliche Vielfalt, von dichten Wäldern über Vulkankrater bis zu den von Wolkenkratzern flankierten Straßen der Großstadt – also die ideale Location für vielfältige Renn-Events mit den unterschiedlichsten Vehikeln.

In The Crew Motorfest werden euch nämlich nicht nur Autos, sondern auch fast alles andere geboten, was motorisiert und dazu geeignet ist, damit Rennen auszutragen, von Motorrädern über Quads bis hin zu Flugzeugen und Booten. Insgesamt stehen euch über 600 Fahrzeuge und Fluggeräte zur Auswahl.

Bei den Fahrzeugen bietet euch The Crew Motorfest eine große Auswahl. Auch Oldtimer und Flugzeuge sind dabei.

Das Spiel dreht sich um ein riesiges Motorsportfest, welches liefert eine Menge Abwechslung bietet. Die vielfältigen Wettbewerbe sind über sogenannte Playlists thematisch sortiert, sodass ihr nicht ziellos durch die riesige Insel irrt, sondern stets einem roten Faden folgen könnt. Beispielsweise gibt es Playlists für Offroad- und Oldtimer-Rennen, eine Sightseeing-Tour über die ganze Insel oder mit bestimmten Kulturen verbundene Event-Ketten wie „Made in Japan“.

Ist The Crew Motorfest also das perfekte PS5-Rennspiel? Nein, sicher nicht. Insbesondere wenn eine realistische Fahrphysik das Wichtigste für euch ist, ist Gran Turismo 7 zweifellos die bessere Wahl. Dort bekommt ihr aber eben keine offene Spielwelt und auch längst nicht so viel Abwechslung geboten. Wer eher nach einem Rennspiel-Erlebnisurlaub als nach einer richtigen Simulation sucht, ist deshalb bei The Crew Motorfest besser aufgehoben.

Momentan könnt ihr The Crew Motorfest, das zum Release im September 2023 für PS5 noch 79,99€ gekostet hat, bei Amazon für nur 29,99€ abstauben. Die PS4-Fassung ist mit 24,99€ sogar noch etwas günstiger.

Ihr wollt noch mehr günstige Schnäppchen oder auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik oder Unterhaltung finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: