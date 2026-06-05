Rennspiel-Klassiker der 90er ist zurück: PS5-Neustart berühmter Reihe jetzt günstig sichern!

Eine große Rennspiel-Reihe der 90er ist auf PS5 zurück - allerdings etwas anders, als sie damals war.

Erst vor etwas über zwei Monaten ist ein großes neues PS5-Rennspiel erschienen, das einerseits eine berühmte Reihe aus den 90ern wiederbelebt, andererseits aber auch viele neue und eigene Ideen mitbringt. Jetzt bekommt ihr den schnellen Arcade-Racer bereits im Angebot, bei Amazon gibt es gerade 27€ Rabatt. Der Händler verrät nicht, wie lange der Deal noch gilt, der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern:

Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch ist, bekommt ihr bei Amazon gerade übrigens noch weitere PS5-Rennspiele im Angebot. Hier eine Auswahl:

Mehr Action & Story: Das ist der PS5-Reboot des 90er-Rennspielklassikers!

Beim Streckendesign bietet der Bleifuss-Reboot eine Menge Abwechslung.

Wir sprechen von Screamer, dem Reboot der 1994 gestarteten Rennspiel-Reihe, die hierzulande als Bleifuss berühmt geworden ist. Die Bleifuss-Spiele gehörten zu den beliebtesten Arcade-Racern der 90er und wurden vom italienischen Studio Milestone entwickelt (das beim ersten Bleifuß noch Graffiti hieß). Dasselbe Studio, das inzwischen an anderen Reihen wie Ride, MotoGP, WRC und Hot Wheels Unleashed gearbeitet hat, hat nun auch den Reboot erschaffen.

Das neue Screamer hat mit dem Original zumindest gemein, dass es sich auch diesmal wieder um ein Arcade-Rennspiel handelt, das wenig Wert auf Realismus und umso mehr auf atemberaubende Geschwindigkeit legt. Auch bekommt ihr wie schon damals keine Open World, dafür aber abwechslungsreiche Strecken geboten, die euch durch die unterschiedlichsten Landschaften und auch über Stadtkurse führen.

Realismus wird in Screamer kleingeschrieben. Hier geht es stattdessen um Action, spektakuläre Effekte und maximale Geschwindigkeit.

Ansonsten macht das Reboot jedoch fast alles anders: So wird euch diesmal eine komplexe und aufwendig im Anime-Stil inszenierte Story geboten, die sich um eine dystopische Welt dreht, in der fünf Teams im sogenannten Screamer-Turnier antreten. In diesem Turnier ist es oft gar nicht so wichtig, als Erster ins Ziel zu kommen. Häufig geht es eher darum, die Gegner von der Strecke zu drängen und auszuschalten.

Dazu stehen euch in euren futuristisch aufgerüsteten Wagen verschiedene Mechaniken wie Boost, Schilde und Attacken zur Verfügung, die dem Gameplay erstaunliche Komplexität und eine Menge Tiefgang verleihen. Hierzu trägt auch die Twin-Stick-Driftmechanik bei, die erst mal eine Menge Übung erfordert, bis man sie gemeistert hat.

Wer einfach nur nostalgische Gefühle an die alten Spiele aus den 90ern aufleben lassen möchte, könnte daher zunächst davon abgeschreckt werden, wie anders und anspruchsvoll das neue Screamer ist. Dafür bekommt ihr hier jedoch eines der kreativsten und ungewöhnlichsten Rennspiele der letzten Jahre. Wenn euch die Vorstellung eines spielbaren, actionreichen Rennspiel-Animes nicht völlig abschreckt, solltet ihr Screamer deshalb unbedingt mal eine Chance geben.