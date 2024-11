Neuer PlayStation-Handheld: Report bestätigt Entwicklung der "Vita 2", die Nintendo Konkurrenz machen soll

Ein neuer Handheld von Sony soll sich laut Report in der Entwicklung befinden.

In naher Zukunft könnte Sony PlayStation wieder auf dem Markt für Handheld-Konsolen mitmischen, das geht aus einem aktuellen Report der Seite Bloomberg hervor. Nach der PSP und PS Vita würde Sony so Nintendo auf dem mobilen Konsolenmarkt wieder mehr Konkurrenz machen und fortführen, was im Vorjahr mit der PlayStation Portal begann.

Die wichtigsten Infos im Überblick:

Konkurrenzprodukt zur Nintendo Switch

In früher Phase der Entwicklung

PS5-Spiele unterwegs abspielen

PlayStation-Konkurrenz für Nintendo Switch

Woher stammen die Informationen? Das Gerücht geht aus nicht näher genannten Quellen des Nachrichtenmagazins Bloomberg hervor und wurde auf Nachfrage seitens Sony nicht weiter kommentiert.

Laut Report will Sony mit einem neuen Handheld seine Reichweite auf dem Markt für Handheld-Konsolen ausbauen, um so unter anderem als Mitbewerber neben Nintendo aufzutreten. Doch nicht nur Nintendo sei das Ziel. Auch Microsoft hatte jüngst die Arbeiten an einem Xbox-Handheld bestätigt:

Mehr zum Thema Microsoft bestätigt Arbeiten an neuem Xbox-Handheld von Chris Werian

PlayStation Portal als Vorbild

Vorbild für den neuen PlayStation-Handheld sei zudem die 2023 erschienene PlayStation Portal, mit der sich PS5-Spiele über das Internet abspielen lassen.

Interessant: Laut Report sollte die PS Portal ursprünglich als eigenständiges Gerät auf den Markt kommen, das ohne Besitz der PS5 funktioniert, gleich dem Steam Deck von Valve.

Mit dem neuen Handheld könnte Sony die Idee eines eigenständigen Handhelds, um aktuelle PlayStation-Spiele wie jene der PS5 abzuspielen, nun verwirklichen. Bis die tragbare Konsole erscheint, dürfte wie bei dem bestätigten Xbox-Handheld allerdings noch einige Zeit vergehen. Die Rede ist von einem noch frühen Stand der Entwicklung.

45:13 Gaming-Handhelds sind gekommen, um zu bleiben: Können Handhelds einen Gaming-PC ersetzen?

Autoplay

Meinung der Redaktion

Dennis Michel

@DemiG0rgon Der Markt für Gaming-Handhelds boomt seit Jahren verstärkt und das nicht nur dank der Nintendo Switch und Valves Steam Deck. Da überrascht es nicht, dass jetzt auch Microsoft und laut dem Bloomberg-Report auch Sony einen Teil vom großen Ganzen abhaben möchten. Zwar erinnern sich viele beim Thema Sony und Handhelds an den PS Vita-Flop zurück, doch zuvor war Sony mit der PSP überaus erfolgreich. Auch die PlayStation Portal hat jüngst deutlich gemacht, dass das Thema mobile Konsolen für Sony noch lange kein abgeschlossenes Thema ist. Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft und die Vorstellung an einen potenten Handheld, mit dem wir unsere aktuellen PlayStation-Spiele unterwegs abspielen können, klingt verlockend.

Ein neuer Gaming-Handheld von Sony? Würdet ihr euch darauf freuen und wie seht ihr die aktuelle Entwicklung auf dem Markt für Handhelds?