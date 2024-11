Jetzt ist klar: Microsoft möchte einen Handheld veröffentlichen und Xbox-Chef Phil Spencer bestätigt Arbeiten daran

Er nimmt immer weiter Form an – der Xbox-Handheld.

Phil Spencer hat in den vergangenen Monaten immer wieder betont, dass er gern einen Handheld von Microsoft auf dem Markt sehen würde. Und beim aktuellen Chef der Gaming-Sparte des Tech-Giganten scheinen auch bereits konkrete Pläne vorzuliegen. In einem Interview gab er kürzlich einen kleinen Einblick, mit was in den nächsten Jahren zu rechnen ist.

Xbox-Chef plaudert über möglichen Handheld

Phil Spencer hat sich in einem Interview mit dem Business-Portal Bloomberg zu Microsofts Plänen auf dem Mobilmarkt geäußert. Eine große Rolle spielen dabei auch Handhelds wie beispielsweise die Nintendo Switch, das Steam Deck oder der ASUS ROG Ally.

In jüngster Zeit deutete Spencer immer wieder an, dass er die Handheld-Branche ungemein spannend findet, und jetzt macht er Nägel mit Köpfen:

„Die Erwartungshaltung ist, dass wir etwas in der Kategorie machen.“

Und es bleibt dabei wohl nicht bei bloßen Gedankenspielchen. Die Hardware-Spezialisten bei Microsoft arbeiten bereits an Prototypen und machen sich Gedanken darüber, womit das Gerät aus der Masse hervorstechen kann.

Laut Spencer schaut sich das zuständige Team den Handheld-Markt genau an und versucht auf Basis der Beobachtungen eine clevere Vision für das Gerät zu entwickeln. Auf jeden Fall "liebe" der Xbox-Chef, wenn Microsoft neue Geräte baue, und er glaubt fest daran, dass eine "innovative Idee" dabei herauskommen wird.

Also in etwa so wie bei den Accessibility-Controller, die Xbox über die Jahre hinweg immer weiter verfeinert hat, um Menschen mit körperlichen Einschränkungen ein gutes Spielerlebnis zu geben:

1:45 Microsoft stellt neuen Xbox Adaptive Joystick vor und so funktioniert der Accessibility-Controller

Autoplay

Wann könnte der Handheld erscheinen?

Spencer gibt zwar Xbox-Fans die Hoffnung, dass ein Handheld erscheinen wird, er stellt aber auch klar, dass ein fertiges Produkt noch Jahre von uns entfernt ist. Was der Handheld aber können sollte, darüber haben wir uns bereits ein paar Gedanken gemacht:

Spencer sagte außerdem, dass das Unternehmen nach möglichen Akquisen im Mobilmarkt suche, allerdings sieht es eher danach aus, als wolle Microsoft damit vor allem Handy-Nutzer*innen erreichen.

So soll etwa in der Zukunft ein Xbox-Store für iOS und Android erscheinen, der bestenfalls mit exklusiven Spielen gefüttert wird.

Die Handheld-Hardware entsteht mit großer Wahrscheinlichkeit aber komplett bei Microsoft selbst und so viel ist mal sicher: Im Konsolenbau ist der Technik-Konzern mittlerweile sehr geübt. In den kommenden Jahren kann sich an der Strategie aber auch noch viel ändern, vielleicht kommt es ja auch doch noch zu einer Partnerschaft mit einem der großen Handheld-Lieferanten wie ASUS, Lenovo oder MSI.

Würdet ihr zu einem Xbox-Handheld greifen? Was müsste er eurer Meinung nach können?