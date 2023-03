Günstige Restposten: Extra-Rabatt auf 4K Smart TVs, Handys und mehr bei MediaMarkt sichern

Durch einen Gutschein könnt ihr bei MediaMarkt und Saturn jetzt günstige Outlet-Deals abstauben.

Nur bis 9 Uhr am Montagmorgen läuft in den Online-Shops von MediaMarkt und Saturn eine Aktion, in der ihr 20 Prozent Rabatt auf alle Produkte aus dem Outlet-Bereich bekommt. Dazu müsst ihr nur den Rabattcode „Outlet_20“ verwenden, der Preis wird dann im Warenkorb angepasst. Da es sich bei den Produkten um oft ohnehin schon stark reduzierte Restposten handelt, kann das zu sehr günstigen Preisen führen. Unter anderem sind hochwertige 4K-TVs mit HDMI 2.1, Laptops und Samsung-Handys dabei. Die Übersicht über alle Outlet-Deals findet ihr hier:

Insgesamt gibt es bei beiden Händlern hunderte Outlet-Angebote, die sich teils überschneiden, teils aber auch nur bei MediaMarkt oder nur bei Saturn verfügbar sind. Es lohnt sich also, bei beiden Shops die Listen zu durchwühlen. Übrigens gibt es für die Gaming-Angebote im Outlet Sale eine eigene Übersichtsseite. Bei MediaMarkt findet ihr hier vor allem Controller, bei Saturn sind auch noch einige Gaming-Headsets sowie Monitore und Laptops dabei:

Die Outlet-Kennzeichnung oben links über dem Bild zeigt an, für welche Produkte der Gutscheincode gilt.

Unten haben wir euch eine kleine Liste mit Beispiel-Angeboten zum Aktionsstart zusammengestellt. Bei diesen solltet ihr aber bedenken, dass Restposten-Deals erstens schnell ausverkauft sein können, zweitens kann sich auch jederzeit ändern, was MediaMarkt und Saturn als Outlet-Produkt einstufen. Achtet deswegen immer darauf, ob auf der Produktseite oben links über dem Bild die Kennzeichnung „Outlet%“ steht.