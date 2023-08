Riesiger Film-Sale mit über 36.000 DVDs & Blu-rays gestartet, aber ihr müsst schnell sein

MediaMarkt hat eine 3-für-2-Aktion mit Filmen und Serien auf DVD und Blu-ray gestartet. Die Auswahl ist riesig.

Im Rahmen seines großen Red Friday Sales hat MediaMarkt 3-für-2-Aktionen mit Filmen, Serien, Musik und Hörspielen gestartet. Die Aktionen laufen bis zum 6. August und gelten für nahezu das gesamte Sortiment des Händlers in den betreffenden Kategorien. Die Auswahl ist also riesig: Bei den Filmen und Serien stehen mehr als 36.000 DVDs und Blu-rays zur Wahl, die Musikaktion ist mit über 100.000 Produkten sogar noch größer. Hier erfahrt ihr mehr:

Auch bei Saturn: Eine entsprechende Aktion findet ihr übrigens auch bei Saturn. Zwar ist das Sortiment der beiden Händler weitgehend gleich, es gibt aber doch mindestens einige hundert Produkte, die derzeit nur in einem der beiden Shops verfügbar sind, darunter beispielsweise die The Last of Us Staffel 1 Limitierte Steelbook Edition, die es nur bei Saturn gibt.

So bekommt ihr den Rabatt: Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur drei Produkte der betreffenden Kategorien gemeinsam in den Warenkorb legen. Der Preis des günstigsten Produkts wird dann an der Kasse automatisch abgezogen. Ihr könnt auch Artikel verschiedener Kategorien kombinieren und euch beispielsweise zwei Filme und eine Musik-CD holen.

3 für 2: Die Highlights der Film-Aktion

Bei einer derart riesigen Aktion ist es natürlich schwierig eine Handvoll Highlights herauszusuchen. Es macht aber beispielsweise Sinn, den Sale zum Kauf von aktuellen Blockbustern zu nutzen, die ihr bislang schwerlich irgendwo anders zu günstigen Preisen finden könnt. Hier haben wir euch eine kleine Liste mit Kauftipps zusammengestellt:

Der Link unten führt euch zur Übersicht über alle mehr als 36.000 in der Aktion enthaltenen Blu-rays und DVDs. Vergesst nicht, dass ihr die Sortierfunktion nutzen und beispielsweise nach Topsellern oder Neuerscheinungen suchen könnt, um die interessantesten Titel zu finden:

