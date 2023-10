Riesiger Film-Sale am Prime Day: 2000 DVDs & Blu-rays nur noch bis Mitternacht im Angebot

Noch für ein paar Stunden läuft der große Film-Sale des Amazon Prime Day mit über 2000 Blu-rays und DVDs.

Nur noch bis Mitternacht läuft der riesige Film-Sale, den Amazon anlässlich des zweiten Prime Days 2023 gestartet hat. Mehr als 2000 Filme und Serienstaffeln könnt ihr jetzt auf DVD und Blu-ray günstig im Angebot bekommen. Mit dabei sind einige große Blockbuster und Klassiker, die nur noch ein paar Euro kosten. Die Übersicht über die riesige Auswahl findet ihr hier:

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie

Bei den Filmen ist das große Highlights Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse, den ihr schon ab 6,57€ bekommt. Bei den Serien könnt ihr euch die erste Staffel der Videospielverfilmung The Last of Us auf DVD sogar noch ein bisschen günstiger sichern als die digitale Fassung, die es ebenfalls im Prime Day-Angebot gibt.

Für den Fall, dass ihr keine Lust habt, euch eigenhändig durch die lange Liste der Deals zu wühlen, haben wir euch hier ein paar der interessantesten Angebote herausgesucht:

Filme:

Serien:

Neben dem allgemeinen DVD- und Blu-ray-Sale gibt es übrigens auch noch einen separaten Anime-Sale und einen Horror- und Thriller-Sale, die ebenfalls nur noch bis zum Ende des Prime Days um Mitternacht laufen.

2. Amazon Prime Day 2023: Letzte Chance auf tausende Angebote

Der Amazon Prime Day bietet noch jede Menge weitere Angebote, zum Beispiel Spiele für Nintendo Switch.

Am Amazon Prime Day könnt ihr natürlich noch viele weitere günstige Angebote abstauben, etwa 4K-Fernseher, Handys, Brettspiele oder Spiele für PS5, Xbox und Nintendo Switch – aber eben nur noch für wenige Stunden. Hier kommt ihr zum Sale:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht haben wir euch viele Top-Angebote zusammengestellt. Außerdem sind diese Deals hier einen Blick wert: