Mehrwertsteuer geschenkt bei MediaMarkt: Zum Start des Mega-Sales mit tausenden Angeboten müsst ihr eine Sache beachten!

Ob Konsolen wie die PS5 und die Nintendo Switch beim neuen MediaMarkt-Sale dabei sein werden, ist noch nicht sicher. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, sie im Auge zu behalten.

MediaMarkt und Saturn starten schon bald wieder einen riesigen Sale: Ab dem 6. Februar um 9 Uhr morgens bekommt ihr einen Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf eine große Auswahl an Angeboten, was bei vielen ohnehin schon reduzierten oder sonst sehr preisstabilen Technik-Produkten zu echten Schnäppchenpreisen führen dürfte. Sobald der Sale gestartet ist, findet ihr hier die Übersicht:

Diesmal müsst ihr bei der Aktion jedoch eine Sache beachten: Die Angebote werden nämlich nur für diejenigen verfügbar sein, die Mitglieder bei myMediaMarkt beziehungsweise mySaturn sind. Falls ihr noch nicht dazugehört, könnt ihr euch jederzeit schnell und kostenlos online anmelden. Dadurch erhaltet ihr auch Zugriff auf weitere Vorteile wie Bonus-Punkte und ein verlängertes Rückgaberecht. Folgt einfach diesem Link, um mehr zu erfahren:

Der Sale soll übrigens bis 9 Uhr am Montagmorgen dauern. Wie immer bei solchen Aktionen müsst ihr aber damit rechnen, dass einige der Top-Angebote schon lange vorher ausverkauft sein könnten.

Mehrwertsteuer geschenkt bei MediaMarkt: Was werden die besten Angebote?

Sollte die PS5 Pro unter den Angeboten des MediaMarkt Mehrwertsteuer-Sales sein, könnte das zu einem echten Top-Preis führen. Bislang hat der Händler aber noch nichts Genaueres verraten.

MediaMarkt hat noch nicht bekannt gegeben, welche Produkte diesmal Teil der Aktion sein werden. Bei den letzten Mehrwertsteuer-Sales des Händlers war fast das gesamte Sortiment reduziert, mit wenigen Ausnahmen wie Apple-Produkten, Download-Content und Vorbestellungen. Wir nehmen an, dass die Aktion auch diesmal einen ähnlichen Umfang haben wird.

In der Regel lohnt es sich besonders, solche Sales für den Kauf sonst teurer Technik-Produkte vom 4K-Fernseher übers Handy bis zum Staubsauger-Roboter zu nutzen. Im Gaming-Bereich solltet ihr vor allem auf Konsolen wie die PS5 Pro und die Nintendo Switch oder auch auf andere teure Hardware wie beispielsweise das Meta Quest 3 VR-Headset oder den PlayStation Portal PS5-Handheld achten. Ob diese Produkte tatsächlich alle dabei sein werden, ist aber noch nicht sicher.

Sobald der Sale gestartet ist, werden wir euch über die besten Angebote informieren, wobei wir uns natürlich wie immer vor allem auf die Bereiche Gaming und Unterhaltung konzentrieren werden. Die besten und aktuellsten Deals und Neuerscheinungen aus diesen Kategorien findet ihr stets auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: