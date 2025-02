Riesiger QLED-TV im Angebot: 85 Zoll 4K-Fernseher mit 144Hz jetzt bei Amazon zum Spitzenpreis sichern!

Bei Amazon könnt ihr jetzt einen 85 Zoll 4K-Fernseher mit Top-Bildqualität zum Schnäppchenpreis abstauben.

All jene unter euch, die einen neuen 4K-Fernseher mit riesigem Bildschirm, aber auch mit hoher Bildqualität und am besten sogar noch toller Gaming-Performance wollen, können sich gerade bei Amazon ein Top-Angebot sichern. Dort könnt ihr nämlich aktuell den 85 Zoll großen QLED-TV Hisense U7NQ für die Hälfte seines ursprünglichen Preises abstauben. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Der 2024 mit einem UVP von 2999€ (der laut Amazon inzwischen auf 1999€ reduziert wurde) erschienene 4K-Fernseher ist jetzt bereits für 1499€ verfügbar. Das mag zwar noch immer wie eine ganz schön große Menge Geld erscheinen, ist für die Leistung dieses Fernsehers aber tatsächlich ein echtes Schnäppchen. Günstiger bekommt ihr den Riesen-TV laut Vergleichsplattformen jedenfalls nirgendwo. Was genau er zu bieten hat, verraten wir euch hier:

Nahe dran an OLED: So gut ist der 85 Zoll QLED-Fernseher im Amazon-Angebot

Für die 85-Zoll-Version des Hisense U7NQ müsst ihr schon etwas Platz einplanen, schließlich ist der 4K-Fernseher gute 1,89 Meter breit.

Der Hisense U7NQ ist ein 4K-Fernseher, dessen Bildqualität nur knapp unter der von viel teureren OLED-TVs liegt und deshalb ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Zum Vergleich: Den LG OLED B49, der zu den günstigeren OLED-Fernsehern auf dem Markt gehört, bekommt ihr laut Vergleichsplattformen aktuell in der Größe 83 Zoll nirgendwo für weniger als 2799€.

Sein tolles Bild verdankt der Hisense U7NQ in erster Linie seinem Mini-LED-Display. Mini-LED-TVs verwenden besonders kleine Leuchtdioden für die Hintergrundbeleuchtung. Dadurch können sie den Bildschirm besser in Zonen einteilen, deren Helligkeit einzeln reguliert wird. Auf diese Weise nähern sie sich OLED-TVs an, die jedes Pixel einzeln regulieren. In der Größe 85 Zoll verfügt der Hisense U7NQ über beeindruckende 768 Dimming-Zonen.

Natürlich trägt auch die QLED-Technik, die durch eine zusätzliche Filterschicht die Farbdarstellung verbessert, zur hohen Bildqualität bei. Noch wichtiger ist allerdings die hohe Spitzenhelligkeit von rund 1000 cd/m2, denn durch diese können Farben mittels HDR richtig zum Strahlen gebracht werden.

Fürs Gaming ist der Hisense U7NQ QLED-TV dank seines 144Hz-Displays bestens geeignet.

Ebenfalls ein wichtiges Feature: Der Hisense U7NQ bietet ein Display mit einer Bildwiederholrate von 144Hz. Das ist gerade bei einem so riesigen Fernseher ein gewaltiger Vorteil, denn je größer der Bildschirm ist, desto leichter ist zu erkennen, wenn schnelle Bewegungen nicht flüssig dargestellt werden.

Da der U7NQ neben 144Hz auch HDMI 2.1 bietet, könnt ihr mit ihm zudem beim Gaming mit PS5 und Xbox Series X die beste Leistung von bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung aus den Konsolen herausholen. Außerdem ist der Input Lag mit unter 6 ms bei 120 Hz äußerst niedrig. Das bedeutet, dass beim Spielen keine Verzögerung eurer Eingaben wahrnehmbar ist.