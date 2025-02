Riesiger Sale im Nintendo eShop: 2000 Switch-Spiele vom Mario-Hit bis zum Rollenspiel-Meisterwerk jetzt im Angebot sichern!

Der Nintendo eShop hat den großen Play On Sale gestartet, jetzt könnt ihr mehr als 2000 Switch-Spiele im Angebot abstauben.

Unter dem Motto „Play On“ hat der Nintendo eShop gerade eine ganze Reihe von Aktionen gestartet, darunter einen riesigen Sale, durch den ihr bis zum 23. Februar über 2000 Switch-Spiele im Angebot abstauben könnt. Weiter unten in diesem Artikel haben wir euch ein paar der besten Angebote herausgesucht, darunter ein Mario-Hit und eines der berühmtesten Action-Rollenspiele aller Zeiten. Wer lieber selbst die Deals durchstöbern möchte, kann das hier tun:

Weitere Play On-Aktionen: Kostenloses Probespielen, sparen bei Nintendo Switch Online & mehr

Bevor wir euch einige Highlights des Sales vorstellen, wollen wir euch hier erst noch kurz einen Überblick über die anderen Aktionen der Play On-Kampagne liefern, denn es lohnt sich, diese ebenfalls im Auge zu behalten:

Payback-Aktion: Jetzt extra sparen beim Abo von Nintendo Switch Online

Wenn ihr jetzt ein Jahresabo bei Nintendo Switch Online abschließt, könnt ihr je nach gewählter Abo-Option Goldpunkte im Wert von bis zu 14€ sammeln.

Wenn ihr jetzt ein Jahresabo bei Nintendo Switch Online abschließt oder ein bestehendes Abo um 12 Monate verlängert und außerdem die automatische Verlängerung aktiviert (dazu müsst ihr nur ein Häkchen in der entsprechenden Box setzen), bekommt ihr Goldpunkte im Wert von 20 Prozent der Abo-Kosten gutgeschrieben.

Das Angebot gilt sowohl für das Basisabo von Nintendo Switch Online als auch für die Variante mit dem Erweiterungspaket. Neben der Einzelmitgliedschaft könnt ihr euch zudem auch für die Familienmitgliedschaft entscheiden, die sich bis zu 8 Accounts miteinander teilen können. Je nachdem, was ihr wählt, beträgt der Wert der Goldpunkte 4 bis 14 Euro, die ihr dann bei künftigen Käufen im Nintendo eShop sparen könnt. Hier erfahrt ihr mehr:

Ein Switch-Spiel kostenlos spielen

Eine Woche lang könnt ihr durch die Play On-Aktion ein Switch-Spiel kostenlos spielen.

Ab dem 24. Februar, also direkt ab dem Tag nach dem Ende des großen Play On Sales, werden Mitglieder von Nintendo Switch Online ein Switch-Spiel komplett kostenlos spielen können, und zwar eine Woche lang bis zum 2. März. Um welches Spiel es sich dabei handelt, wurde bislang noch nicht verraten. Nur so viel wurde bereits verraten: Es soll wohl ein Spiel mit einem „großen Namen“ sein. Ihr könnt also gespannt sein!

Falls ihr also noch kein Abo bei Nintendo Switch Online habt, ist jetzt also ein besonders guter Zeitpunkt, um das zu ändern. Neben dem Jahresabo gibt es schließlich auch noch ein günstiges Monatsabo, das sich allein schon für die Probespiel-Aktion lohnen könnte. Dieser Link bringt euch direkt zu den Abo-Optionen:

Platinpunkte sammeln und Belohnungen schnappen

Bis zum 23. März werdet ihr fürs Spielen bestimmter Spiele mit Platinpunkten belohnt, mit denen ihr euch anschließend Boni sichern könnt.

Bis zum 23. März könnt ihr jede Woche 30 Platinpunkte abstauben, wenn ihr bestimmte Switch-Spiele spielt, wobei es sich jede Woche um ein anderes Spiel handelt. Mit diesen Platinpunkten könnt ihr euch anschließend Belohnungen im My Nintendo Store sichern, darunter viele niedliche Merchandising-Artikel, die insbesondere die Herzen von Sammlern höher schlagen lassen dürften.

Falls ihr sofort mit dem Punktesammeln loslegen wollt: Aktuell könnt ihr euch die 30 Platinpunkte in Animal Crossing: New Horizons verdienen. Ab dem 17. Februar, also ab Montag, ist dann Nintendo Switch Sports an der Reihe. Wenn ihr stets über die Play On-Aktionen im Nintendo eShop auf dem Laufenden bleiben wollt, findet ihr hier den kompletten Überblick:

5 Highlights aus dem großen Nintendo eShop Sale

Mario + Rabbids Sparks of Hope

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Autoplay

In Mario + Rabbids Sparks of Hope geht ihr mit Mario, seinen Freunden und den Rabbids aus dem Hause Ubisoft auf eine Reise quer durch die Galaxie, um niedlichen, sternenförmigen Wesens namens Sparks zu Hilfe zu eilen. Wie schon beim Vorgänger Mario + Rabbids Kingdom Battle handelt es sich um ein anspruchsvolles Rundentaktikspiel, in dem ihr mit einem kleinen Team antretet und nur dann siegreich seid, wenn ihr die Spezialfähigkeiten der Figuren geschickt nutzt.

Im Vergleich zum ersten Teil ist das Gameplay noch etwas komplexer, aber auch motivierender geworden. Es gibt jetzt nämlich ein neues Fortschrittssystem mit einem eigenen Skilltree für jeden einzelnen eurer Charaktere, wodurch ihr euer Team an euren eigenen Spielstil anpassen könnt. Auch außerhalb der Gefechte gibt es viel zu erleben: Die geheimnisvollen Planeten, die ihr unterwegs erforscht, halten reichlich Abenteuer, Rätsel, Schätze und humorvolle Begegnungen für euch bereit.

Disney Dreamlight Valley

0:49 Disney Dreamlight Valley: Neues Update mit Sally und neuen kostenlosen Funktionen jetzt verfügbar

In Disney Dreamlight Valley erschafft ihr ein märchenhaftes Dorf voller Disney und Pixar-Figuren. Die Lebenssimulation im Stile eines Animal Crossing oder Stardew Valley lässt euch im zunächst noch heruntergekommenen Dreamlight Valley für Ordnung sorgen und gibt euch von der Inneneinrichtung bis zur Landschaftsgestaltung unzählige Möglichkeiten, den Ort zu verschönern. Dadurch schafft ihr den passenden Wohnraum für immer mehr der berühmten Charaktere von Micky bis Wall-E.

Manche Figuren müsst ihr allerdings erst aus den Klauen bekannter Schurken befreien, bevor ihr sie zu euch ins Dorf holen könnt. Dazu reist ihr zwischendurch in fremde Reiche und erlebt dort aufregende Abenteuer. Disney Dreamlight Valley ist übrigens seit seinem Release immer wieder durch Updates um neue Charaktere und Gebiete erweitert worden. Im Dezember ist beispielsweise Sally aus Nightmare Before Christmas hinzugekommen, das nächste Update soll sich um Aladdin drehen.

Diablo II Resurrected

18:28 Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher, aber es hätte so viel mehr sein können!

Mit Diablo II Resurrected hat der große Klassiker unter den Action-Rollenspielen eine Neuauflage bekommen, welche die Grafik auf ein zeitgemäßes Niveau hebt, den Kern des Spiels aber weitgehend unangetastet lässt: Nach wie vor kämpft ihr euch allein oder im Koop durch eine finstere, vom Untergang bedrohte Fantasy-Welt, schnetzelt Horden von Monstern und Dämonen, levelt euren Charakter auf und sucht nach immer besserer Ausrüstung.

Die Charakterentwicklung sorgt auch heute noch für eine gewaltige Langzeitmotivation, durch die man Diablo II auch gerne mehrfach auf immer höheren Schwierigkeitsgraden durchspielt. Neben dem Hauptspiel ist die umfangreiche Erweiterung Lord of Destruction enthalten, durch die neben einem zusätzlichen Akt weitere spielbare Figuren ins Spiel kommen. Dadurch habt ihr die Wahl zwischen insgesamt sieben Charakterklassen, die sich allesamt völlig unterschiedlich spielen.

Okami HD

1:50 Okami HD - Launch-Trailer zur Neuauflage des Klassikers

Bei der Switch-Neuauflage des Klassikers Okami hat sich zwar abgesehen von höherer Auflösung nicht allzu viel geändert, das ist aber auch gar nicht nötig. Der Grafikstil im Look japanischer Tuschezeichnungen ist nämlich zeitlos schön und auch sonst ist das Action-Adventure hervorragend gealtert. Ihr spielt die Sonnengöttin Amaterasu, die in Gestalt eines weißen Wolfes zur Erde herabgestiegen ist, um Japan vor Dämonen zu beschützen.

So fantasievoll wie das Szenario ist auch das Gameplay. Ihr werdet nämlich von einem Künstler in der Größe eines Flohs unterstützt, durch dessen magischen Pinsel ihr die Spielwelt um euch herum zu eurem Vorteil verändern könnt. Von dieser Fähigkeit macht ihr sowohl im Kampf als auch bei der Lösung der Rätsel reichlich Gebrauch. Während seiner rund 35 Stunden Spielzeit findet Okami HD immer wieder kreative Möglichkeiten, die ungewöhnliche Spielmechanik einzusetzen.

Cult of the Lamb

2:09 Cult of The Lamb: Trailer zum Sektenspiel zeigt Kampf, Erkundung und mehr

In Cult of the Lamb spielt ihr ein Lamm, welches der Anführer eines zu finsteren Gottheiten wie aus Lovecraft-Horrorgeschichten betenden Kultes ist. Das Gameplay des makabren Indie-Überraschungshits besteht dabei aus zwei Teilen. Der eine erinnert an eine Lebenssimulation im Stile eines Animal Crossing: Ihr kümmert euch um das Dorf eures Kultes und um das Wohlbefinden eurer Anhänger, die ihr allerdings auch opfern könnt, um mehr Macht zu erlangen.

Der andere Teil des Spiels ist ein actionreicher Dungeon Crawler, in dem ihr gegen haufenweise Monster kämpft, um am Ende jedes Dungeons eine feindliche Gottheit in einem spannenden Bosskampf zu erledigen. Wie in einem Roguelike müsst ihr die Dungeons wieder von vorn anfangen, wenn ihr sterbt. Allerdings sammelt ihr in jedem Durchgang Schätze und Ressourcen, mit denen ihr euer Dorf ausbauen könnt, und macht so konstant Fortschritt.

Über 2000 weitere Switch-Spiele im Angebot

Es lohnt sich auf jeden Fall, sich auch selbst nochmal die über 2000 Angebote des großen Play On Sales im Nintendo eShop anzusehen.

Wie schon gesagt, sind die hier vorgestellten Spiele nur ein paar der Highlights unter den über 2000 Switch-Spielen, die ihr jetzt im Play On Sale des Nintendo eShop abstauben könnt. Unter den Deals findet ihr Titel aus allen möglichen Genres, vom Shooter bis zum Strategiespiel. Falls ihr in unserem Artikel noch nicht das richtige Spiel für euch gefunden habt, solltet ihr also auf jeden Fall selbst nochmal einen Blick auf die Angebote werfen. Hier findet ihr die Übersicht: