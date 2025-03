Riesiges PS5-Rollenspiel im Angebot: Diesen traumhaft schönen Hit mit 92 Punkten im GamePro-Test gibt's jetzt zum Top-Preis!

Schon allein wegen der Schönheit der Spielwelt solltet ihr diesem großen Rollenspiel für PS5 zumindest mal eine Chance geben.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade eines der Top-Rollenspiele des letzten Jahres, das euch auf eine epische Heldenreise mit gut und gerne 100 Stunden Spielzeit schickt, günstig im Angebot schnappen. Auf den Hit, der in unserem GamePro-Test eine absolute Traumwertung abgestaubt hat, bekommt ihr jetzt 55 Prozent Rabatt. Hier geht’s direkt zum Deal:

PS5-Rollenspielhit aus 2024 im Angebot: So hat sich dieses Spiel die Traumwertung verdient

Dragon Age: The Veilguard ist stellenweise düsterer, als man dem Rollenspiel auf den ersten Blick zutraut.

Die Rede ist natürlich von Dragon Age: The Veilguard. Biowares Rollenspiel aus 2024 punktet vor allem durch seine riesige Spielwelt mit wunderschönen, weiten Landschaften, von sonnigen Stränden über schneebedeckte Gebirge bis hin zu grünen Wiesen und dichten Wäldern. Imposante Bauwerke werden natürlich ebenfalls geboten, von belebten Städten über Paläste, Ruinen und gewaltige Monumente bis hin zu ausgestorbenen Geisterdörfern.

Dragon Age: The Veilguard ist dabei auch atmosphärisch abwechslungsreicher, als es die Trailer vor dem Release erahnen ließen. Zwar ist das Spiel tatsächlich ein gutes Stück farbenfroher, als man es von der Reihe gewohnt ist. Dennoch gibt es noch immer einige sehr düstere Abschnitte und Orte, an denen die oft freundlich wirkende Fantasy-Welt plötzlich doch wieder so hart und unbarmherzig wird wie damals in Dragon Age: Origins.

19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Was Dragon Age: The Veilguard auf jeden Fall viel besser macht als all seine Vorgänger, sind die Kämpfe. Anstelle des Taktik-Kampfsystem, das schon beim ersten Dragon Age kein Glanzstück war und danach immer inkonsequenter umgesetzt wurde, bekommen wir nun rasante Action-Gefechte mit Nahkampf-Fokus und spektakulärer Inszenierung. Taktischer Tiefgang kommt dabei vor allem bei der klugen Zusammenstellung und Weiterentwicklung unserer Gruppe ins Spiel.

Uns hat Dragon Age: The Veilguard jedenfalls ausgezeichnet gefallen, weshalb wir im GamePro-Test stolze 92 Punkte vergeben haben. Insgesamt waren die Reaktionen zwar gemischt, nicht zuletzt, weil nicht alle Fans der Vorgänger mit dem bunteren Look einverstanden waren und manche auch die harten moralischen Entscheidungen vermisst haben. Wenn ihr damit leben könnt und vor allem spannendes Gameplay und eine tolle Spielwelt wollt, solltet ihr Veilguard auf jeden Fall eine Chance geben: