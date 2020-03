Dadurch, dass viele aufgrund der aktuellen Krise in den eigenen vier Wänden bleiben müssen, scheint sich ein kleiner Boom rund um Ring Fit Adventure für Nintendo Switch aufgetan zu haben. Das Fitness-Spiel für die Konsole ist fast überall restlos ausverkauft. Entsprechend gibt es Ring Fit auf ebay für teilweise bis zu 200 Euro. Wer ein wenig Geduld hat und es nicht sofort braucht, kann es aber auch noch für einen angemessenen Preis kaufen.



Wir aktualisieren diese News immer wieder, wenn es Ring Fit Adventure irgendwo zu kaufen gibt.

Ring Fit bei OTTO für 79,99 Euro kaufen

Beim Online-Händler OTTO bekommt ihr Ring Fit Adventure für Nintendo Switch für die üblichen 79,99 Euro. OTTO gibt dabei an, dass das Spiel wieder Ende Juni verfügbar sein wird. Manch anderer Shop soll es bis Mitte Mai kriegen, also könnte sich die Angabe bei OTTO auch noch ändern. Solltet ihr es also nicht dringend brauchen, ist das hier eine gute Alternative. Zumal ihr erst bei Versand bezahlen müsst.

Ring Fit Adventure für 79,99 Euro bei OTTO kaufen

Das macht Ring Fit Adventure besonders: Ring Fit besteht aus einem Gurt, einem Reifen und einem Spiel. Das Spiel selbst bietet euch zahlreiche Fitnessübungen, die über den Gurt und den Reifen erfasst werden. Der Reifen ist dabei vor allem dazu da, um das Spiel zu steuern und die Übungen richtig auszuführen. Außerdem gibt er euch entsprechend Widerstand bei den Kraftübungen.



Ihr könnt den Schwierigkeitsgrad des Spiels und der Übungen selbst bestimmen, sodass auch Anfänger gut klar kommen. Das Spiel mit der Kampagne sorgt zudem dafür, dass ihr nicht wirklich merkt, dass ihr gerade Sport macht. Das hat auch schon unserer Testerin Ann-Kathrin Kuhls sehr gut gefallen. Alles in allem bietet Ring Fit ein gutes Fitnessprogramm für daheim und ist gerade für Einsteiger eine interessante Alternative.

