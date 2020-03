Ring Fit Adventure fast ausverkauft, weil alle Zuhause bleiben müssen

Derzeit sind aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus viele Menschen dazu gezwungen, ihre Zeit Zuhause zu verbringen. Da aber auch die eigene Fitness nicht darunter leiden soll, greifen viele verstärkt zu Videospielen zurück, mit denen sie in den eigenen vier Wänden fit bleiben können.

Nintendo hat im vergangenen Jahr das Fitness-Spiel Ring Fit Adventure veröffentlicht, das zusammen mit einem Ring für schweißtreibendes Workout sorgt. Nachdem bereits die Quarantäne in China die Verkäufe angekurbelt hat, ist das Spiel jetzt auch im Westen immer wieder restlos ausverkauft.

Workout für Zuhause während der Quarantäne

Das hat ein Sprecher von Nintendo of America gegenüber den Kollegen von Polygon bekannt gegeben:

"Ring Fit Adventure ist bei vielen Händlern in den gesamten USA ausverkauft. Wir arbeiten daran, neue Einheiten so schnell wie möglich ausliefern zu können, und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten."

Demnach ist Nintendo derzeit daran bemüht weitere Einheiten zu produzieren und an die Händler zu schicken. Das hängt sehr wahrscheinlich auch damit zusammen, dass das Spiel im Rahmen der Quarantäne in China nämlich vermehrt aus den USA importiert und dort dann weiterverkauft wurde. Ring Fit Adventure wurde nämlich bisher nicht offiziell in China veröffentlicht.

Wie steht es um Europa? Auch hier ist Ring Fit Adventure meistens ausverkauft, jedoch gibt es von Nintendo of Europe noch kein Statement bezüglich Lieferengpässe. Bereits in den vergangenen Monaten gab es immer wieder Schwierigkeiten bei der Lieferung. Deshalb ist davon auszugehen, dass bei der jetzt erhöhten Nachfrage noch einmal mehr mit ausverkauften Einheiten zu rechnen ist.

Wer also noch Ring Fit Adventure haben möchte und es zufällig im Laden sieht, sollte jetzt zugreifen, bevor es zu spät ist.