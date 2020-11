Was Ring Fit Adventure angeht, scheinen die Vorräte zumindest bei einigen Händler zur Neige zu gehen. Bei MediaMarkt ist das Fitnessspiel für die Nintendo Switch schon eine Weile ausverkauft. Bei Amazon bekommt ihr es aktuell nur noch über den Marktplatz, zum stolzen Preis von 94,94 Euro. Bei Saturn hingegen ist Ring Fit Adventure nicht nur noch verfügbar, sondern mit 69 Euro zu einem günstigen Preis im Angebot.

Ring Fit Adventure (Nintendo Switch) statt 89,99€ für 69€ bei Saturn

Allerdings: Auch bei Saturn müsst ihr inzwischen etwas auf die Lieferung warten, als Lieferdatum wird der 11. oder 12. November angegeben. Alternativ könnt ihr Ring Fit Adventure auch bei Expert für 69 Euro bekommen, und zwar innerhalb von drei Tagen. Dort kommen aber noch 3,99 Euro für den Versand hinzu, während bei Saturn die Lieferung kostenfrei ist.

Ring Fit Adventure (Nintendo Switch) für 69€ bei Expert

Ring Fit Adventure hat sich gerade zur Zeit der ersten Corona-Welle im Frühjahr großer Beliebtheit erfreut, was zu Lieferengpässen und steigenden Preisen geführt hat, wie auch bei der Nintendo Switch selbst. So angespannt ist die Lage derzeit nicht, auch andere Händler haben Ring Fit Adventure (ebenso wie die Nintendo Switch) noch zu vernünftigen Preisen auf Lager. Es ist aber möglich, dass Ring Fit Adventure, dessen Preis zuletzt eher gesunken ist, demnächst wieder ein bisschen teurer wird.

Was ist Ring Fit Adventure?

Bei Ring Fit Adventure handelt es sich um ein Fitnessspiel für die Nintendo Switch in der Tradition von Wii Fit. Als Trainingsgerät dient dabei der namensgebende Ring, in den einer der beiden Joy-Cons eingefügt wird, um die Bewegungen zu erfassen. Der zweite Joy-Con wird im mitgelieferten Oberschenkelgurt befestigt.

In Ring Fit Adventure kann man zwischen verschiedenen Modi und Übungen wählen und auch ein individuelles Trainingsprogramm zusammenstellen. Am meisten Spaß macht aber die Story-Kampagne, in der wir einen Bodybuilder-Drachen und seine fiesen Schergen besiegen müssen. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich dabei jederzeit ändern. Mehr zu Ring Fit Adventure könnt ihr in unserem Test erfahren:

