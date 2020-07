Rogue Company: Koop-Shooter jetzt auf PS4, Xbox One & Switch spielbar

Mit Rogue Company erwartet euch ein neues Team-Action-Spiel auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Der Online-Shooter der HiRez Studios (SMITE) und First Watch Games ist ab sofort in der Early-Access-Phase spielbar. Dazu müsst ihr euch aber ein Gründerpaket kaufen, das euch in drei Varianten zur Verfügung steht.

Starter - 14,99 Euro mit einigen Skins und zwei zusätzlichen spielbaren Charakteren

- 14,99 Euro mit einigen Skins und zwei zusätzlichen spielbaren Charakteren Standard - 29,99 Euro mit Outfits und Skins sowie acht weiteren spielbaren Charakteren

- 29,99 Euro mit Outfits und Skins sowie acht weiteren spielbaren Charakteren Ultimate - 59,99 Euro mit seltenen und epischen Skins, acht Helden sowie 1.500 Rogue Bucks Ingame-Währung

Was ist Rogue Company eigentlich?

Der taktische Online-Shooter versetzt euch in die Rolle von Agenten, mit denen ihr besonderen Fähigkeiten nutzen müssen, um die Welt vor zahlreichen Gefahren zu schützen. Aus der Verfolgerperspektive steuert ihr euren Agenten der Rogue Company und müsst im Team agieren, um die Missionen abzuschließen. Dabei ist es wichtig, dass ihr euch gegenseitig ergänzt, denn jeder Agent nutzt andere Waffen, Gadgets und Fähigkeiten, die ihr strategisch einsetzen müsst.

Vor Start einer Mission rüstet ihr euren Charakter aus und modifiziert ihn, damit ihr auch die Fähigkeiten nutzen könnt, die ihr für den jeweiligen Einsatz braucht. Gespielt wird in 4-gegen4- oder 2-gegen-2-Modi. Jede Mission bietet euch bestimmte Ziele, die es zu erfüllen gilt. Die gegnerische Mannschaft versucht dabei, euch aufzuhalten und ihre eigenen Ziele zu erreichen.

Rogue Company unterstützt dabei sogar Crossplay zwischen den Plattformen.

Die Matches sollen insbesondere durch die unterschiedlichen Fähigkeiten der Helden actiongeladenen Gefechten führen, in denen ihr nicht nur eure Fähigkeiten, sondern die Gegebenheiten des jeweiligen Levels gut ausnutzen müsst, um den Sieg zu erringen. Wie sich das spielt, könnt ihr jetzt in der Early-Access-Phase auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch ausprobieren.

Werdet ihr euch Rogue Company ansehen? Was erwartet ihr vom Spiel?