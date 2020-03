Der Teamshooter Rogue Company hat anderen Spielen etwas voraus: Ihr könnt ihn zusammen mit Gamern aller anderen Plattformen spielen. Jetzt gibt es ein Gameplayvideo, das erste Szenen aus dem PvP zeigt.

Ein Team aus vier Spezialisten bereitet sich auf den Einsatz vor. In einem Frachtflugzeug werden sie zu ihrem Einsatzort gebracht, um Zeit zu sparen springen sie direkt aus dem Flugzeug auf die Map. Von dort geht es direkt los, denn Rogue Company ist ein Team Shooter und das bedeutet, dass die Vierergruppe nicht alleine auf der Karte ist.

Gemeinsam und unter der Aufbietung aller Fähigkeiten der unterschiedlichen Klassen bemühen sich die vier, zu einem Objekt zu gelangen, das gehackt werden soll, doch der Weg dahin ist mehr als umständlich. Nicht nur hängen überall Gegner herum, die mit Shotguns, Scharfschützengewehren und durch die Gegend geschleuderten Katanas Jagd auf das Team machen.

Über Stock und über Stein

Es müssen auch sich eng windende Gassen und gähnende Abgründe überwunden werden - die einen mit Vorsicht, die anderen mit einem Seilzug. Dabei wird in immer neuen Kamerawinkeln gezeigt, wie ein gut eingespieltes Team nach und nach alle Gegner auf der Karte ausschaltet. Doch noch haben sie sich zu früh gefreut: Denn auch die anderen sind nicht zu unterschätzen.

Zu sehen war das alles in dem ersten Gameplay-Trailer zu Rogue Company, einem Teamshooter, den wir nicht nur per Crosssave auf allen Plattformen spielen, sondern per Crossplay auch auf allen Plattformen gemeinsam zocken können. Wie viele Klassen es insgesamt gibt, ist noch nicht klar, und auch nicht, welche anderen PvP-Modi noch auf uns warten.

Dafür ist jedoch ein Releasefenster bekannt: Im Sommer 2020 erscheint Rogue Company für PS4, Xbox One, Switch und den PC im Epic Store.