Erschafft Legenden und meistert die Herausforderung: Warum Roll Player das Brettspiel ist, das euch und eure Freunde begeistern wird!

Dank Roll Play könnt ihr Charaktererschaffung mal ganz anders erleben als bei Dungeons & Dragons oder Das schwarze Auge!

Stellt euch vor, ihr könntet den Helden eurer Träume erschaffen – von seinem Aussehen bis hin zu seinen Stärken und Schwächen. Klingt aufregend? Dann ist Roll Player genau das Richtige für euch! Dieses einzigartige Brettspiel verbindet strategisches Denken mit kreativem Würfeln und bietet euch ein Spielerlebnis, das jedes Mal anders ist. Aktuell gibt es das Spiel bei Amazon im Angebot – der perfekte Moment, um es in eure Sammlung aufzunehmen.

Wieder einmal ein Meisterwerk aus dem Hause Pegasus Spiele

Roll Player ist kein gewöhnliches Brettspiel. Hier dreht sich alles um die Kunst, den perfekten Helden zu erschaffen – aber natürlich nicht ohne Herausforderungen! In jeder Runde zieht ihr Würfel, die eure Charakterwerte wie Stärke, Geschicklichkeit und Charisma beeinflussen. Doch Vorsicht: Nicht nur hohe Werte zählen, sondern auch die richtige Platzierung ist ausschlaggebend. Und dann sind da noch die Ausrüstungskarten, Fertigkeiten und Gesinnungen, die ihr clever kombinieren müsst, um am Ende das höchste Ansehen zu gewinnen.

Das Beste an diesem wundervollen Brettspiel? Es lässt euch komplett frei, euren Charakter nach euren Vorstellungen gestalten. Möchtet ihr einen orkischen Barden spielen, der mit Worten überzeugt, oder einen gnadenlosen Zwergen-Paladin, der durch schiere Willenskraft triumphiert? Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt – und das macht jede Partie einzigartig!

Ein Muss für jeden Pen-&-Paper-Fan. Egal ob Volk, Profession, Character-Stats oder Gesinnung - Pegasus Spiele hat an alles gedacht!

Mich begeistert vor allem, wie Roll Player Strategie und Kreativität miteinander verbindet. Während ihr plant und optimiert, fühlt es sich an, als würdet ihr tatsächlich an einem epischen Abenteuer arbeiten – nur dass der Held diesmal euch gehört. Das Spiel ist leicht zu lernen, bietet aber genug taktische Tiefe, um auch erfahrene Spieler zu fordern. Und wenn ihr Fans von Rollenspielen wie „Dungeons & Dragons“ seid, werdet ihr sofort in der Welt von Roll Player zu Hause sein.

Noch mehr atemberaubende Spiele aus dem Roll Player-Universum

Ja, ihr habt richtig gehört, denn Pegasus Spiele hat fast schon ein kleines Imperium an Tabletops geschaffen, die alle zu dem Roll Player-Universum gehören. Dort findet ihr neben der Heldenerschaffung auch Spiele, die euch euren ganz eigenen Dungeon designen oder Karten des Königreichs anfertigen lassen. Hier ein kleiner Überblick, welche Erweiterungen und eigenständige Spiele ihr in diesem Universum entdecken könnt!

Ein Überblick über das Roll Player Universum - darunter sowohl Erweiterungen für das Grundspiel, als auch eigenständige Tabletops aus der Welt!

Roll Player - Monsters & Minions : Diese Erweiterung fügt neue Monster und Minions hinzu, die den Spielern zusätzliche Herausforderungen bieten. Sie enthält neue Karten und Mechaniken, die das Spiel abwechslungsreicher gestalten.

: Diese fügt neue hinzu, die den Spielern zusätzliche Herausforderungen bieten. Sie enthält neue Karten und Mechaniken, die das Spiel abwechslungsreicher gestalten. Roll Player - Fiends & Familiars : Bringt neue Klassen und Völker ins Spiel und führt „Fiends“ (Gegner) sowie „Familiars“ (magische Begleiter) ein. Sie erweitert die taktischen Möglichkeiten und bietet neue Herausforderungen.

: Bringt ins Spiel und führt „Fiends“ (Gegner) sowie „Familiars“ (magische Begleiter) ein. Sie erweitert die taktischen Möglichkeiten und bietet neue Herausforderungen. Dungeon Designer : Hier übernehmt ihr die Rolle von Minotauren-Schülern, die ihre letzte Prüfung ablegen, indem sie ein beeindruckendes und gefährliches Verlies errichten. Das Spiel kombiniert Legespiel-Elemente mit Drafting und erfordert strategisches Denken, um das beste Verlies zu gestalten.

: Hier übernehmt ihr die Rolle von Minotauren-Schülern, die ihre letzte Prüfung ablegen, indem sie ein errichten. Das Spiel kombiniert und erfordert strategisches Denken, um das beste Verlies zu gestalten. Der Kartograph : Ein Flip-and-Write-Spiel, bei dem die Spieler Karten von unbekannten Gebieten erstellen und Punkte durch strategisches Zeichnen von Geländearten sammeln. Es erfordert strategisches Denken und Planung.

: Ein bei dem die Spieler Karten von unbekannten Gebieten erstellen und Punkte durch strategisches Zeichnen von Geländearten sammeln. Es erfordert strategisches Denken und Planung. Die Kartographin: Die Fortsetzung von „Der Kartograph“ führt neue Herausforderungen und Spielmechaniken ein, die das Kartenzeichnen erweitern und zusätzliche strategische Überlegungen erfordern.

Während die ersten beiden Titel Erweiterungen zu dem Spiel Roll Player sind, handelt es sich bei Dungeon Designer, der Kartograph und die Kartographin um eigenständige Spiele. Sie haben ihr Setting zwar in der Roll Player-Welt, ihr könnt sie aber einfach spielen, ohne ein anderes Tabletop aus der Reihe zu besitzen. Wenn ihr also selbst in die Welt von Roll Player eintauchen wollt, dann schnappt euch die Spiele auf Amazon - eine Vielzahl von ihnen sind aktuell sogar im Angebot!