Dieses Rollenspiel-Highlight für PS5 erscheint nächste Woche: Das könnte die kreativste Spielwelt des Jahres 2025 sein!

Auf diesem Rollenspiel für PS5 und Xbox ruhen große Hoffnungen, nicht zuletzt wegen der faszinierenden Spielwelt.

Schon nächste Woche, genauer gesagt am 24. April, erscheint eines der spannendsten, ungewöhnlichsten und wohl auch hübschesten Rollenspiele des Jahres 2025. Clair Obscur: Expedition 33 schickt euch in eine vom Frankreich des 19. Jahrhunderts inspirierte Fantasy-Welt und setzt diese aufwendig mit der Unreal Engine 5 in Szene. Bei Amazon könnt ihr für PS5 und für Xbox Series X vorbestellen:

Die Xbox-Version wird allerdings auch im Game Pass Ultimate enthalten sein. Falls ihr euch für die Vorbestellung bei Amazon oder auch bei MediaMarkt entscheidet, bekommt ihr die übliche Preisgarantie: Sollte das Spiel vor dem Release noch günstiger werden, zahlt ihr automatisch weniger. Da solche Preissenkungen gerne mal in den letzten Tagen vor dem Release auftreten, könnte es dazu noch immer kommen.

Tod mit 33 Jahren - Darum geht es in Clair Obscur: Expedition 33

13:02 Clair Obscur: Expedition 33 hat das Zeug zum RPG-Highlight

Schon die Story-Prämisse von Clair Obscur ist einzigartig: Eine Malerin malt jedes Jahr eine Zahl auf einen Monolithen. Alle Personen im Alter dieser Zahl sterben daraufhin. Wir sind Teil der Expedition 33, die aufbricht, um die Malerin aufzuhalten und zu verhindern, dass diesmal alle 33-Jährigen sterben müssen.

Dazu brechen wir auf zu einer weiten Reise durch eine teils märchenhaft schöne, teils surreale und bedrohliche Welt. Diese Welt bietet sowohl wilde Landschaften voller Monster und skurriler Kreaturen als auch Städte mit eindrucksvoller Architektur, einschließlich einer Fantasy-Version des Eiffelturms. Schon die Namen der Regionen wie „Insel der Gesichter“ oder „Das Vergessene Schlachtfeld“ lassen erahnen, dass sie alle ihre eigenen Geschichten erzählen.

Die Kämpfe von Clair Obscur bieten eine Mischung aus Rundentaktik und Echtzeit-Action.

Spielerisch orientiert sich Clair Obscur: Expedition 33 an klassischen JRPGs und schickt euch dementsprechend mit einer Heldengruppe in Taktik-Kämpfe. Der rundenbasierte Kern wird dabei allerdings durch Echtzeit- und Action-Elemente aufgelockert. Ihr sagt euren Charakteren nicht einfach, wen sie attackieren sollen, sondern zielt und schießt selbst und könnt gegnerische Attacken kontern und parieren oder ihnen ausweichen.

Ob Clair Obscur: Expedition 33 wirklich eines der besten Rollenspiele des Jahres wird, können wir aktuell noch nicht sagen. Dass es eines der kreativsten und ungewöhnlichsten wird, steht hingegen schon fest. Wer mal wieder ein Spiel haben will, das sich wohltuend von den großen AAA-Titeln des Genres abhebt, sollte also zumindest mal einen Blick riskieren.