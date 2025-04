Rollenspiel-Hits für unter 10€ im Angebot: Diese 5 Spiele für PS5 & PS4 könnt ihr euch jetzt zum Schnäppchenpreis sichern!

Für PS4 und PS5 könnt ihr euch aktuell einige Rollenspiel-Hits und -Geheimtipps für unter 10€ sichern.

Wer auf der Suche nach möglichst viel Rollenspiel zu einem möglichst günstigen Preis ist und zudem nicht dafür zurückschreckt, auch schon etwas älteren Spielen eine Chance zu geben, kann gerade bei MediaMarkt ein paar Schnäppchen machen. Dort gibt es aktuell nämlich gleich fünf Rollenspiel-Hits- und Geheimtipps für PS4, die ihr natürlich auch auf PS5 spielen könnt, für jeweils unter 10€ im Angebot:

Hier stellen wir euch alle fünf Spiele kurz vor:

Fallout, wie es früher mal war

Sponsored 16:11 Wasteland 3 - Setzt heute fort, was Fallout legendär gemacht hat

Autoplay

Wasteland war das Rollenspiel, das den ersten beiden Fallout-Spielen als Vorbild gedient hat. Das 2020 von inXile veröffentlichte Wasteland 3 wiederum zeigt, was Fallout heute vielleicht wäre, wenn die Reihe nicht von Bethesda übernommen und zu einer Art Endzeit-Elder-Scrolls umgebaut worden wäre. Wer ein klassisches RPG im Baldur’s-Gate-Stil will, aber lieber in der postapokalyptischen Ödnis als in einer Fantasy-Welt unterwegs ist, ist hier genau richtig.

Action-RPG-Geheimtipp neu aufgelegt

0:55 Kingdoms of Amalur: Gameplay-Szenen aus dem Remaster

Ein riesiger Erfolg war Kingdoms of Amalur eigentlich nie. Dass das Action-Rollenspiel mit Third-Person-Perspektive trotzdem vielen in guter Erinnerung geblieben ist, liegt vor allem an seinem rasanten Kampfsystem. Wer sich dutzende Stunden durch eine noch immer ansehnliche Fantasy-Welt schnetzeln will, macht hier einen guten Deal. Die Neuauflage bietet euch nicht nur bessere Grafik, sondern enthält auch alle DLCs der Originalversion.

Dark Souls mit Vampiren

2:08 Code Vein - Trailer zeigt brutales Dark Souls-Gameplay in Anime-Optik

Soulslike-Fans können sich mit Code Vein ein Spiel schnappen, das von den fordernden Bosskämpfen bis hin zum Fortschrittssystem den Titeln von From Software sehr ähnlich ist, aber ein ungewöhnliches neues Szenario bietet: Ihr schlüpft nämlich in die Rolle eines Vampirs in einer postapokalyptischen Zukunft. Wenn ihr wollt, könnt ihr zu zweit im Online-Koop spielen. Spielt ihr allein, habt ihr meist einen KI-Begleiter bei euch.

Der beste Ersatz für Baldur’s Gate 3?

1:56 Pillars of Eternity 2: Deadfire - Seeschlachten, bessere Grafik & neue Features im Gameplay-Trailer

Wer Baldur’s Gate 3 durch hat und einfach nicht genug von klassischen, gruppenbasierten Fantasy-Rollenspielen bekommen kann, sollte vielleicht endlich mal Pillars of Eternity 2: Deadfire eine Chance geben, das ihr sogar in der Ultimate Edition für 9,99€ bekommt. Hier bekommt ihr komplexe Charakterentwicklung sowie eine epische Geschichte voller Entscheidungen, die wirklich Einfluss auf die Handlung haben, und Taktikkämpfe mit Tiefgang.

Klassisches Rollenspiel und Strategie vereint

0:48 Spellforce 3 Reforced im Trailer

All diejenigen, die mit einem klassischen, partybasierten Rollenspiel allein noch nicht zufrieden sind, sondern noch ein Echtzeit-Strategiespiel obendrauf haben wollen, können zu Spellforce 3 Reforced greifen. Hier seid ihr manchmal mit einer Heldengruppe unterwegs, macht eure Feinde manchmal aber auch mit einer ganzen Armee platt. Die Reforced-Version behebt viele der Macken, welche die Release-Version des aus Deutschland stammenden Spiels noch hatte.