Rollenspielhit aus 2024 im Angebot: Dieses epische PS5-Spiel hat trotz hoher Wertungen kaum jemand in Deutschland beachtet!

In diesem Rollenspiel aus 2024 müsst ihr euer Reich retten, und zwar über mehrere Generationen hinweg.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen im Oktober 2024 erschienenen Rollenspielhit, der trotz guter internationaler Bewertungen in Deutschland viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, günstig im Angebot sichern. Für die Switch-Version zahlt ihr aktuell nur noch den halben Preis, die PS5-Version ist einen Euro teurer und bietet somit 48 Prozent Rabatt. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Laut Amazon handelt es sich in beiden Fällen um „befristete Angebote“. Wie lange sie dauern, verrät der Händler zwar nicht, aber vermutlich werden sie bestenfalls für einige Tage verfügbar sein.

Rollenspiel für PS5 & Switch: Hier verteidigt ihr ein Reich über Generationen hinweg!

In Romancing SaGa 2 geht es nicht nur um die Reise eines einzelnen Helden, sondern um die Verteidigung und Verwaltung eines ganzen Reiches.

Es geht hier um Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, ein Remake des Rollenspielklassikers aus dem Jahr 1993, das weit mehr liefert als nur komplett neue Grafik und eine moderne Steuerung mit Third-Person-Perspektive. Auch das Gameplay wurde überarbeitet und erweitert, es gibt beispielsweise viele neue Fähigkeiten für eure Charaktere. Außerdem werden die teils recht komplexen Mechaniken nun endlich ordentlich erklärt.

Die größte Besonderheit an Romancing SaGa 2 ist das Vererbungssystem: Ihr spielt nicht nur einen Helden, sondern lenkt die Geschicke eines Kaiserreichs über mehrere Generationen hinweg. Wissen und Fähigkeiten werden allerdings bis zu einem gewissen Grad von Herrscher zu Herrscher weitergereicht, ihr habt also noch immer den RPG-typischen Charakterfortschritt. Obendrein seid ihr nicht allein unterwegs, sondern wählt Begleiter aus über 30 Charakterklassen aus.

Die Geschichte dreht sich um sieben Helden, die in einem früheren Zeitalter die Welt gerettet haben, doch nun zurückgekehrt sind und Chaos und Zerstörung bringen. Auf welche Weise und in welcher Reihenfolge ihr euch ihnen entgegenstellt, bleibt weitgehend euch überlassen. Die Story verläuft nicht linear, sondern besteht aus verschiedenen Ereignissen, die je nach euren Entscheidungen und Erfolgen ausgelöst werden, was euch die maximale Entscheidungsfreiheit verschafft.

Die Kämpfe bieten sogar noch mehr Komplexität als im originalen Romancing SaGa 2.

Das Kampfsystem baut auf den taktischen Rundenkämpfen des Originals auf, sorgt jedoch mit einem neuen Zeitlinien-Element, das an Final Fantasy erinnert, für mehr Dynamik. Zu bekannten Mechaniken wie Formationen und der Möglichkeit, mitten im Kampf neue Skills zu lernen, kommen neue Gameplay-Ideen wie Kombo-Angriffe dazu.

Alles in allem schafft es Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven nicht nur, den Kern des über 30 Jahre alten Originals zu bewahren, es fügt diesem sogar noch mehr Inhalte und Komplexität hinzu. Dennoch ist Romancing SaGa 2 nun zugänglicher und moderner, als es je war, sodass sich nicht nur alte Fans über die Neuauflage freuen dürften, sondern auch Neueinsteiger dem komplexen Rollenspiel endlich eine Chance geben sollten.