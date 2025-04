Rollenspielhit für 9,99€ im Angebot: Meisterwerk mit 89 Punkten im Test jetzt für PS5 & PS4 zum Top-Preis abstauben!

Schon etwas älter, aber noch immer ein Meisterwerk: Diesen epischen Rollenspielhit gibt's gerade für 9,99€ im Angebot.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein großes Rollenspiel zum Schnäppchenpreis von 9,99€ für PS4 und PS5 schnappen. Zwar ist dieses schon ein paar Jahre älter, aber für alle, die sich mit einer Gruppe von Helden auf eine epische Reise durch eine märchenhafte Fantasy-Welt begeben möchten, ist der Hit auch heute noch ein Muss. Hier findet ihr das Angebot:

Amazon macht derzeit keine Angaben zur Dauer des Deals. Der Preis des Rollenspiel-Meisterwerks kann sich also jederzeit wieder ändern.

Ein episches Rollenspiel mit märchenhafter Welt und 100 Stunden Spielzeit

Bei der Erkundung der Welt von Dragon Quest 11 trefft ihr häufig auf skurrile Monster.

Es geht hier um Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals. Dieses bleibt der Tradition der berühmten Reihe treu und liefert dementsprechend klassisches JRPG-Gameplay, allerdings mit modernem Komfort und mit einer solchen Meisterschaft ausgeführt, dass Dragon Quest 11 die tollen Vorgänger sogar noch übertrifft. Nicht umsonst haben wir im GamePro-Test stolze 89 Punkte vergeben:

Dragon Quest 11 überzeugt vor allem durch seine Story und seine Spielwelt: Ihr bekommt hier eine epische Erzählung über eine Heldenreise im Herr-der Ringe-Stil geliefert, die euch durch verschiedene Länder, Städte und Landschaften sowie an legendäre Orte über den Wolken und sogar in geradezu surreale Regionen führt, welche die Helden fast an ihrem Verstand zweifeln lassen.

Eure Mitstreiter sammelt ihr im Verlauf eurer Reise um euch, ihre Treue müsst ihr euch erst verdienen und lernt dabei zugleich ihre individuellen Geschichten kennen. Eine so vielfältige, spannende und zugleich sympathische Heldengruppe haben wir selten in einem Rollenspiel erlebt. Die Kämpfe sind nach wie vor rundenbasiert und wirken zwar etwas altmodisch, das taktische Kampfsystem funktioniert aber nach wie vor gut.

Außerdem bietet Dragon Quest 11 einen gewaltigen Umfang. Wenn ihr das beste Ende erreichen wollt, könnt ihr locker hundert Spielstunden verbringen. Hierzu an dieser Stelle ein kleiner Spoiler: Dragon Quest 11 ist nach dem Abspann nicht zu Ende! Spielt ihr nach dem scheinbaren Ende weiter, stoßt ihr auf neue Story-Inhalte, die euch erlauben, einige eurer Fehler ungeschehen zu machen und die Geschichte zu verändern, was sich auf jeden Fall lohnt.

Mit der Edition des Lichts von Dragon Quest 11, die ihr jetzt bei Amazon im Angebot bekommt, werden euch sogar noch ein paar zusätzliche In-Game-Gegenstände als Bonus sowie ein schickes Wendecover mitgeliefert.