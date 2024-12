Spieler entdeckt PS1 mit mysteriösem roten Schalter am Gehäuse, den selbst viele Fans der ersten Stunde nicht kennen - und ja: Die waren wirklich im Umlauf und das hat es damit auf sich

Die PS1 mit dem mysteriösen roten Schalter (Bild: reddit.com/user/After_Piece9041 / GamePro).

Die Allermeisten von euch dürften wissen, wie eine PS1 aussieht. Die hat normalerweise allerdings keinen roten Kippschalter an der Frontseite. Zumindest nicht, wenn ihr sie als Original-Konsole gekauft hat. Trotzdem ist genau so eine Version des altehrwürdigen Spiele-Klassikers einem Reddit-User untergekommen, der sich sehr darüber gewundert und nach Rat gefragt hat. Die Antwort ist simpel.

Der rote Schalter an der PS1-Vorderseite dürfte auf eine gemoddete Konsole hinweisen

Reddit-User After_Piece9041 hat offenbar in einem Video die PS1-Konsole gesehen, um die es geht. Auf den ersten Blick wirkt auch alles ganz normal an dem Gerät, bei genauerem Hinsehen aber nicht mehr. Aus der Vorderseite ragt ein ominöser, roter Schalter heraus, den wohl selbst viele Fans der ersten Stunde nicht kennen dürften.

Es handelt sich dabei tatsächlich auch um eine nachträgliche, inoffizielle Modifikation des Geräts. Die ersten PlayStation-Konsolen wurden früher oft mit einem Chip versehen, um den Kopierschutz zu umgehen und gebrannte Spiele-Discs abspielen zu können. Genau aus so einem Umbau dürfte dieser rote Schalter stammen.

Falls ihr jetzt denkt: "Moment mal! Ich hatte auch so einen Chip, aber keinen Schalter", dann seid ihr nicht allein. Dieser Kippschalter dürfte dazu gedient haben, den Umbau temporär rückgängig zu machen. Legt ihr ihn um, könnt ihr zwischen der gemoddeten Hardware und ihrem Ursprungszustand hin- und herwechseln.

Wozu das denn? Viele gemoddete PS1-Konsolen hatten diese Möglichkeit nicht, aber in manchen Fällen konnten bestimmte Spiele nicht mit einer gechippten PlayStation abgespielt werden. Wer an so eine Disc gerät und einen entsprechenden Kippschalter verbaut hatte, konnte das Problem einfach Hardware-seitig umgehen.

Weitere Möglichkeit: Es geht um die Region. In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag melden sich auch noch einige Personen zu Wort, die eine weitere denkbare Option in den Raum stellen. Womöglich dient dieser Schalter hier nicht dem An- und Ausschalten des Mod-Chips, sondern einfach nur zum switchen der Region der Konsole.

Allerdings haben die damaligen Mods oft auch diese Funktion beinhaltet, wahrscheinlicher wirkt also tendenziell, dass es ein Schalter für den Chip und das Umgehen des Kopierschutzes ist.

Habt ihr schon mal so einen roten oder ähnlichen, andersfarbigen Schalter an der PS1 gesehen? Hättet ihr gewusst, was es damit auf sich hat?