RPG mixt Harry Potter mit Stardew Valley und sieht super aus

Es gibt wenige Spiele, die die Fantasie einer Magie-Schule zum Leben erwecken. Neben Hogwarts Legacy könnte Songs of Glimmerwick aber genau diese Lücke füllen. Aber es kommt noch besser: Wir kommen hier nämlich sogar an eine Magie-Universität und die hat auch noch einen Garten, um den wir uns kümmern müssen. In erster Linie geschieht das offenbar nicht nur durch Zauberei, sondern auch mit Hilfe von sehr viel Musik.

Songs of Glimmerick: Eastshade-Macher enthüllen RPG mit Musik, Magie und Gartenarbeit

Darum geht's: Die Macher*innen des extrem entspannten Malerei-Spiels Eastshade haben ihr neues Projekt enthüllt. Es heißt Songs of Glimmerick und ist dieses Mal keine dreidimensionale Open World, sondern ein 2D-RPG. In dessen Mittelpunkt steht eine Magie-Uni, an der sich neben der Zauberei aber auch viel um Musik und Gartenarbeit dreht.

Schaut euch den Ankündigungstrailer an:

Als frischgebackene Hexe kümmern wir uns nicht nur darum, die Geheimnisse der Magie zu erlernen und zu ergründen, sondern lernen auch, zu musizieren. Zusätzlich gilt es, den heruntergewirtschafteten Garten der Uni wieder auf Vordermensch zu bringen.

Aber zum Glück können wir auch dabei auf Musik und Magie zurückgreifen: Wir beschwören zum Beispiel eine Grabgabel, die den Boden für uns lockert und zaubern nach dem Aussäen einfach flugs eine Regenwolke herbei, die unsere Beete bewässert.

Der Mix wirkt äußerst charmant und könnte richtig spaßig werden. Offenbar kommen auch Humor und Action nicht zu kurz in Songs of Glimmerwick: Auch wenn es vielleicht cool ist, mitten im Wald rumzustehen und Flöte zu spielen, sehen das nicht unbedingt immer alle genauso. Wie zum Beispiel das urige Baumwesen am Ende des Trailers: Manche Leute versuchen zu schlafen!

Wann und wo kommt's? Songs of Glimmerwick wurde bisher nur offiziell für den PC und Konsolen angekündigt. Welche genau das sind, lässt sich momentan noch nicht sagen, wir tippen aber einfach mal darauf, dass sowohl Nintendo Switch als auch Xbox und PS4/PS5 gemeint sein dürften. Als groben Release-Zeitraum wird momentan das dritte Quartal 2023 angepeilt.

Wie gefällt euch der Trailer zu Songs of Glimmerwick? Wie findet ihr den Mix?