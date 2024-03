Dragon Ball und Sailor Moon zurück im TV - RTL 2 zeigt Kult-Anime zu Ostern

Son Goku hat schon den Wecker gestellt.

Letztes Jahr konnten wir auf RTL ZWEI endlich wieder Dragon Ball und Sailor Moon schauen. Leider hat der Free-TV-Sender die Anime-Klassiker wieder aus dem Programm genommen. Zu Ostern kehren der kleine Saiyajin und die Sailor-Kriegerinnen aber wieder für ein bisschen Nostalgie zurück.

Dragon Ball und Sailor Moon zum Osterwochenende im Free-TV

Darum geht’s: RTL ZWEI zeigt am Samstagmorgen einige Folgen Dragon Ball und am Sonntag geht es direkt mit Sailor Moon weiter, ehe darauf direkt wieder Dragon Ball folgt. Beide Serien knüpfen an die Folgen an, die zuletzt im September 2023 gezeigt wurden.

Fernsehprogramm auf RTL 2 (Samstag, 30. März 2024)

08:00 Uhr bis 08:30 Uhr – Dragon Ball, Episode 31

08:30 Uhr bis 08:55 Uhr – Dragon Ball, Episode 32

08:55 Uhr bis 09:25 Uhr – Dragon Ball, Episode 33

09:25 Uhr bis 09:55 Uhr – Dragon Ball, Episode 34

Fernsehprogramm auf RTL 2 (Sonntag, 31. März 2024)

12:50 Uhr bis 13:20 Uhr – Sailor Moon, Episode 31

13:20 Uhr bis 13:45 Uhr – Sailor Moon, Episode 32

13:45 Uhr bis 14:05 Uhr – Sailor Moon, Episode 33

14:05 Uhr bis 14:35 Uhr – Sailor Moon, Episode 34

14:35 Uhr bis 15:05 Uhr – Sailor Moon, Episode 35

15:05 Uhr bis 15:30 Uhr – Dragon Ball, Episode 35

15:30 Uhr bis 15:55 Uhr – Dragon Ball, Episode 36

15:55 Uhr bis 16:20 Uhr – Dragon Ball, Episode 37

16:20 Uhr bis 16:50 Uhr – Dragon Ball, Episode 38

16:50 Uhr bis 17:15 Uhr – Dragon Ball, Episode 39

17:15 Uhr bis 17:45 Uhr – Dragon Ball, Episode 40

17:45 Uhr bis 18:10 Uhr – Dragon Ball, Episode 41

Aktuell ist noch kein regelmäßiger Sendeplatz für die beiden Anime bekannt. Das heißt, vorerst wird es wohl beim Osterspecial bleiben. Wir halten euch jedoch auf dem Laufenden, falls sich dies ändern sollte.

Darum geht’s in den beiden Klassikern auf RTL ZWEI

In Dragon Ball begleiten wir den jungen Son Goku auf seiner Suche nach den sieben namensgebenden Dragon Balls. Während seiner Reise schließt er verschiedene Freundschaften, unter anderem mit dem Stadtmädchen Bulma, seinem ehemaligen Rivalen Krillin und seinem Kampfmeister Muten-Roshi. Ein paar Bösewichte wollen auf der Reise natürlich auch besiegt werden.

1:29 Sailor Moon - Tanzt zum fetzigen Soundtrack von Sag das Zauberwort

In Sailor Moon muss die lebensfreudige Protagonistin Bunny die böse Königin Beryl aufhalten. Gegen ihren Willen wird sie als magische Kriegerin auserkoren und muss lernen, sowohl ihren Alltag zu meistern als auch ihrer neuen Rolle gerecht zu werden. Auch sie muss die Reise nicht alleine antreten, denn weitere Kriegerinnen und die Katze Luna begleiten sie.

Trifft dieses Osterprogramm euren Geschmack und habt ihr Lust auf die Prise Nostalgie? Wir sind gespannt auf eure Kommentare!