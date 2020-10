GTA-Macher kaufen neues Studio & nennen es Rockstar Dundee

Die Next Gen-Konsolen stehen vor der Tür und Rockstar Games will natürlich auch für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S Spiele entwickeln, die an den Erfolg von GTA 5 und Red Dead Redemption 2 anknüpfen. Um für Verstärkung zu sorgen, holte sich Rockstar Games nun Ruffian Games mit ins Boot und nannte das Studio in Rockstar Dundee um, wie TheGamer berichtete.

Aus Ruffian Games wird Rockstar Dundee

Rockstar Games hat sich vergrößert und Ruffian Games aus Dundee in Schottland gekauft - daher auch der Name Rockstar Dundee. Wie viel ihnen dieser Einkauf genau wert war, ist aktuell nicht bekannt, aber mit dieser Übernahme gehört das Studio nun offiziell zur Rockstar-Familie.

Die Umbenennung soll am 6. Oktober 2020 stattgefunden haben, wobei der Name Rockstar Dundee schon früher auf Twitter aufgetaucht ist:

Link zum Twitter-Inhalt

Die Übernahme von Ruffian Games kommt dabei nicht von ungefähr. Bereits in der Vergangenheit haben die Entwicklerstudios zusammengearbeitet, wie dieser Tweet bestätigte, in dem Ruffian Games nach Mitarbeiter für ein Rockstar-Projekt suchte:

Link zum Twitter-Inhalt

Nun soll das Team offiziell und unter neuem Namen Rockstar bei der Spieleentwicklung unterstützen. Vielleicht hat es ja mit einem Open World-Spiel mit VR-Modus zu tun, über das spekuliert wird?

Ruffian Games vor der Übernahme: Ruffian Games wurde 2008 von ehemaligen Realtime Worlds-Mitarbeitern gegründet, die Crackdown entwickelt haben. Nach der Gründung des Entwicklerstudios in Dundee machte sich Ruffian Games unter anderem durch das Action-Spiel Crackdown 2 einen Namen. Abseits davon unterstützten sie auch diverse Entwickler und arbeiteten beispielsweise zusammen mit 343 Industries an der Halo: The Master Chief Collection.

Was glaubt ihr, woran wird Rockstar Dundee arbeiten?