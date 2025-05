Aktuell nur 0,59 Euro im PS Store - Schnappt euch dieses Mystery-Spiel mit einfacher Platin-Trophäe zu einem Rabatt von 90%

Der PS Store hält mal wieder ein günstiges Spiel mit einfacher Platin-Trophäe für uns bereit.

Platin-Jäger*innen aufgepasst: Im Zuge des aktuellen PlayStation Store-Sales könnt ihr nicht nur bei etlichen Hochkarätern ordentlich Geld sparen, sondern auch bei "Easy Platin"-Games, also Spielen, in denen ihr in Windeseile den edelsten aller PlayStation-Kelche absahnen könnt. Für den Indie-Titel Sagebrush werden aktuell gerade einmal 59 Cent fällig.

Das aktuelle PlayStation Store-Angebot im Überblick:

Spiel: Sagebrush

Sagebrush Plattform: PS4 (auch auf PS5 spielbar)

PS4 (auch auf PS5 spielbar) Preis: 0,59 Euro

0,59 Euro Regulärer Preis: 5,99 Euro

5,99 Euro Angebot gültig bis: 29. Mai 2025 um 00:59 Uhr.

Das steckt hinter Sagebrush

Das Mystery-Horror-Abenteuer Sagebrush entführt euch in eine 3D Lo-Fi-Welt und lässt euch ein verlassenes Grusel-Gelände erkunden, auf dem einst eine Sekte gehaust hat.

Pro/Contra: Auf Metacritic steht der Titel bei einer durchschnittlichen Wertung von 79 Punkten (allerdings nur bei 4 Kritiken). Gelobt werden die Story und die dichte Atmosphäre, spielerisch hat der Walkingsimulator mit Point & Click-Elementen allerdings nicht viel zu bieten.

Alle die nach dem begehrten Platin-Kelch jagen, dürften sich dennoch über den Titel freuen.

Das müsst ihr für Platin tun

Anzahl der Trophäen: 13 Insgesamt Bronze: 0 Gold: 11x Silber: 1x Platin: 1x

13 Insgesamt Platin-Schwierigkeit: 1,5/10 (via PlayStationtrophies.org)

Mit einer Spiellänge von circa zwei Stunden erwartet euch hier ein recht kurzer Mystery-Trip, bei dem ihr die meisten Trophäen nebenbei beim Erkunden einsackt. Ihr müsst lediglich nach einer Handvoll unterschiedlicher Sammelgegenstände wie Batterien oder Tonbänder Ausschau halten. Zeitliche Einschränkungen habt ihr dabei nicht. Das Video oben zeigt euch, wie wenig Aufwand ihr dafür aufwenden müsst.

Welche Spiele mit einfacher Platin-Trophäen würdet ihr außerdem empfehlen? Schreibt uns eure Vorschläge gerne unten in die Kommentarsektion. Wir freuen uns auf eure Antworten!