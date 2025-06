Das berühmteste Sailor Moon-Meme ist eigentlich im Anime nie passiert und stammt aus einer anderen Serie

Das Meme kennen wir alle, doch woher es stammt sicher nur die Wenigsten. (Bild: © Naoko Takeuchi, Toei Animation)

Das Internet hat so einige Animes zu berühmten Memes umgewandelt und dazu gehört auch das weltbekannte Anime-Meme “My job here is done. (auf Deutsch: Meine Arbeit hier ist erledigt.)” von Tuxedo Mask und Sailor Moon aus der namensgebenden Serie.

Was viele Fans nicht wissen, ist, dass das witzige Meme genau genommen so in der Anime-Serie nie vorgefallen ist und Tuxedo den Satz nie gesagt hat. Das eigentliche Zitat für das Meme stammt aus einer ganz anderen Serie: Die Simpsons.

Die Interaktion zwischen Tuxedo Mask und Sailor Moon hat es so im Anime nie gegeben

Der Dialog zwischen Sailor Moon und Tuxedo Mask hat zwar so genau genommen nicht stattgefunden, aber akkurat ist es trotzdem.

Bei dem beliebten Meme handelt es sich um einen Ausschnitt aus der ersten Season des berühmten Retro-Animes und Klassikers Sailor Moon aus dem Jahr 1992.

Mit Tuxedo Masks Aussage, dass seine Arbeit hier erledigt sei und Sailor Moons Antwort, dass er doch gar nichts getan habe, soll das Meme die Lächerlichkeit seines Erscheinens untermalen. Immerhin ist er ja nur aufgetaucht, hat etwas gesagt und ist wieder mysteriös verschwunden.

Bei dem Meme handelt es sich um einen Ausschnitt aus der allerersten Episode der Anime-Serie, wo Sailor Moon und Tuxedo Mask sich zum ersten Mal begegnen.

Nachdem Usagi sich in Sailor Moon verwandelt und infolgedessen ihren ersten Kampf bestreitet, taucht der mysteriöse Tuxedo Mask am Ende auf. Dort kommt es zu ihrer ersten Begegnung und auch zum berühmten Meme-Ausschnitt, den viele weltweit nun kennen.

Das Gespräch verlief jedoch etwas anders, als so mancher es aus dem Meme kennt, denn im Gegensatz dazu, spricht nur Tuxedo im Original mit Sailor Moon und sagt Folgendes:

“Gute Arbeit, Sailor Moon! Ich werde mich an diese Nacht erinnern.”

Tuxedo Mask hat also nie gesagt, dass seine Arbeit hier getan wäre und Sailor Moon selbst hatte auch nie das Feedback gegeben, dass er nichts getan hätte.

Das Zitat aus dem Meme stammt aus den Simpsons

Das Zitat “My job here is done” und “You didn’t do anything” aus dem Meme stammt ursprünglich aus Simpsons. Genau genommen kommt es von einem Gespräch zweier Figuren von Season 4, Episode 12 namens "Marge vs. the Monorail", das 1993 veröffentlicht wurde.

Das Original-Gespräch könnt ihr hier ansehen:

Das Sailor Moon-Meme ist dennoch ziemlich akkurat

Zwar stimmt die Aussage nicht komplett, dass Tuxedo Mask in diesem Moment “nichts” getan hat, aber weit davon entfernt sind die wahren Ereignisse aus Sailor Moon nicht.

Denn der maskierte “Held” hatte zuvor mit dem Wurf einer Rose den Angriff des Gegners auf Sailor Moon kurzzeitig unterbrochen und verschaffte ihr genug Zeit für einen Gegenangriff – auch wenn er das nur getan hat, um sich vorzustellen und ihr zu sagen, dass Weinen nichts lösen wird.

Seine Aufforderung an die weinende Kriegerin blieb jedoch erfolglos, und sie weinte trotzdem weiter. Erst als ihre Katze Luna ihr den nützlichen Tipp für den Einsatz ihres Mond-Tiaras gab, konnte Sailor Moon den Feind bezwingen.

Hier könnt ihr euch seinen eigentlichen Auftritt in der Anime-Serie anschauen:

Obwohl das Meme also nicht den Verlauf der eigentlichen Geschichte im Anime wiedergibt, stellt es für viele Fans exakt dar, wie wenig eindrucksvoll und nützlich Tuxedo Mask zu Beginn der Serie war.

Schließlich tauchte der “Held” zwar immer wieder in den Kämpfen und an der Seite der Sailor-Kriegerinnen auf, aber so wirklich mitmischen und eine bedeutende Rolle bekam der mysteriöse Kämpfer als Mamoru Chiba.

Erst später im Verlauf der Geschichte bekam Tuxedo Mask als sein wahres Ich, Mamoru Chiba, und seiner Beziehung zu Sailor Moon mehr Charaktertiefe und sogar eine komplette Arc spendiert – bis dahin hatten die meisten Fans in nach wie vor genauso betrachtet, wie es im Meme dargestellt wurde.

Erinnert ihr euch an Tuxedo Masks Auftritte in der Geschichte und kennt ihr das Meme noch?