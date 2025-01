Nur 4,99 Euro im eShop - Wer auf chaotischen Koop-Spaß wie Overcooked steht, sollte sich dieses Spiel nicht entgehen lassen

In Moving Out werden Umzugsarbeiten schnell mal spaßig-chaotisch.

Alle Overcooked-Fans aufgepasst! Falls ihr für etwas Abwechslung nach einem alternativen Party-Spiel sucht oder einfach mit Freunden im Couch-Koop etwas Spaß haben wollt, solltet ihr euch dieses Angebot im Nintendo eShop anschauen. Dort findet ihr aktuell nämlich den "durchgeknallten, physikbasierten Umzugssimulator" Moving Out stark rabattiert.

Das ist das aktuelle eShop-Angebot im Überblick:

Spiel: Moving Out

Preis im Sale: 4,99 Euro

4,99 Euro Regulärer Preis: 24,99 Euro (80 Prozent Rabatt)

24,99 Euro (80 Prozent Rabatt) Angebot gültig bis: 18. Januar 2025

Falls ihr euch trotz des Angebotes immer noch unsicher seid, könnt ihr Moving Out erst noch als Demo herunterladen und so kostenlos ausprobieren.

DLCs ebenfalls im Sale: Seid ihr dagegen voll im Umzugswahn und wünscht euch zusätzliche Inhalte, könnt ihr jetzt auch bei den DLCs Geld sparen. Movers in Paradise gibt es gerade für 2,99 statt 7,49 Euro und das The Employees of the Month Pack kostet 1,19 statt 2,99 Euro.

Das erwartet euch in Moving Out

1:09 Moving Out - Erstes Gameplay aus dem verrückten Koop-Spiel - Erstes Gameplay aus dem verrückten Koop-Spiel

Autoplay

Genre: Party, Action, Simulation

Party, Action, Simulation Ursprünglicher Release: 28. April 2020

28. April 2020 USK: ab 6 Jahren

Darum geht's: In Moving Out müssen wir als Teil der Umzugsfirma Smooth Moves in der Stadt Packmore bei Umzugsarbeiten ordentlich anpacken – alleine oder mit bis zu drei weiteren Spieler*innen. Das ist aber leichter gesagt als getan, da beispielsweise Hindernisse wie ein Pool im Weg sind. Wir müssen also – ähnlich wie in dem Party-Spiel Overcooked – nicht nur gut zusammenarbeiten, sondern auch kreativ werden.

Singleplayer oder lokaler Multiplayer: Der Storymodus kann alleine gespielt werden, der eigentliche Reiz liegt aber im Couch-Koop. So werden nicht nur unsere Fähigkeiten, sondern auch Freundschaften auf die Probe gestellt. In dem Party-Spiel kann es nämlich schnell mal chaotisch und laut zugehen.

Pro und Kontra: Moving Out eignet sich vor allem für ein paar Couch-Koop-Runden unter Freunden und auf Partys. Von einem klassischen Online-Koop-Modus fehlt dagegen leider jede Spur. Ein weiteres Manko ist die etwas schwammige Steuerung. Dafür lässt sich die Schwierigkeit sehr gut einstellen, sodass auch Jüngere oder Videospiel-unerfahrene ohne große Probleme mitspielen können.

Weiteres Angebot auf der Switch: Sucht ihr zum Ausgleich noch nach einem ruhigeren Singleplayer-Spiel, werdet ihr im Nintendo eShop unter Sales auch dazu aktuell fündig. Harvest Moon-Fans können sich nur noch für kurze Zeit auf der Switch eine Neuauflage sichern. Mehr dazu lest ihr im oben verlinkten Artikel.