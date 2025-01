Nur 4,79 Euro im eShop: Als Harvest Moon-Fan kann ich diese Switch-Perle nur empfehlen - Schlagt zu, wenn ihr auf klassische Farming Sims steht!

Story of Seaons: Friends of Mineral Town – jetzt im Angebot für die Nintendo Switch.

Möchtegern-Bauern und -Bäuerinnen hergehört: Im Nintendo eShop bekommt ihr die Nintendo Switch-Farming Sim Story of Seasons: Friends of Mineral Town aktuell für unter 5 Euro. Hierbei handelt es sich um die Switch-Neuauflage eines echten Klassikers für den Game Boy Advance, die uns abermals beweist, wie wunderbar zeitlos und spaßig der klassische Harvest Moon-Gameplay-Loop ist.

Falls ihr nun hellhörig werdet, dann am besten nicht zu lange warten, denn das Angebot gilt nur noch zwei Tage!

Das ist das aktuelle eShop-Angebot im Überblick:

Spiel: Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Preis im Sale: 4,79 Euro

4,79 Euro Regulärer Preis: 39,99 Euro (das macht einen Rabatt von 88 Prozent)

39,99 Euro (das macht einen Rabatt von 88 Prozent) Angebot gültig bis: zum 15. Januar 2025

Übrigens: Story of Seasons: Friends of Mineral Town belegt in unserer großen GamePro-Liste der 50 besten Farming-Spiele den 11. Platz. Hier findet ihr das komplette Ranking:

So spielt sich Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Genre: Farming-Sim

Farming-Sim Durchschnittlicher Score auf Metacritic: 77

Darum geht's: Story of Seasons: Friends of Mineral Town ist die Switch-Neuauflage des 2003 veröffentlichten GBA-Klassikers Harvest Moon: Friends of Mineral Town und führt uns zurück zu den Wurzeln des Farming Sim-Genres.

In Friends of Mineral Town bringt ihr eine alte Farm wieder auf Vordermann, kümmert euch um Ernte sowie eure Tiere, freundet euch mit den Dorfbewohner*innen an und nehmt an saisonalen Events teil. Und wer weiß? Vielleicht läuten am Ende sogar die Hochzeitsglocken.

Linda Sprenger Ich habe Harvest Moon: Friends of Mineral Town auf dem GBA damals rauf und runter gespielt. Ich liebe das Spiel sogar so sehr, dass meine alte Farm aus Kindheitstagen heute noch existiert, weil ich es einfach nicht übers Herz bringe, einen neuen Spielstand anzufangen.



Die Switch-Neuauflage schafft es, den Klassiker charmant wiederzubeleben, ist also definitiv einen Blick wert. Zugegebenermaßen kommt die neue Optik nicht ganz an den GBA Pixellook heran, dank des zeitlos spaßigen Farming-Gameplays ist dies aber verschmerzbar. Und da mein alter GBA SP leider den Geist aufgegeben hat, kommt mir die Switch-Fassung ohnehin sehr gelegen.

Pro/Contra: Die Friends of Mineral-Neuauflage hält sich an die simple Formel des GBA-Originals und reduziert das Farming-Gameplay aufs Wesentliche. Wer Lust auf eine simple und charmante Farming-Sim mit klassischer Formel hat, ist hier also richtig aufgehoben. Ausgefallene Ideen oder eine Fülle an optionalen Aufgaben wie in Stardew Valley bekommt ihr hier aber nicht geliefert.

An dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Welche Empfehlungen aus dem aktuellen eShop-Sale habt ihr außerdem auf Lager? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion.