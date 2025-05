Dungeons and Dragons-Fans aufgepasst: Diese Sammlerstücke solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

Mit diesem ganz besonderen Fan-Artikel könnt ihr eure Liebe zu Dungeons & Dragons so richtig ausleben.

Der Name Panini ist bei den meisten ganz unweigerlich mit Stickern von Fußballern verbunden, zu jeder WM oder EM wurden die Bildchen auf jedem Pausenhof getauscht. Was viele aber nicht wissen: Panini hat auch Stickeralben zu anderen Themen und seit neuestem auch zum bekanntesten Tabletop aller Zeiten: Dungeons & Dragons.

Über 200 Motive aus der Welt von Dungeons & Dragons

Insgesamt könnt ihr in euer Heft 214 Sticker einkleben und zusätzlich 54 Trading Cards sammeln, die ebenfalls Platz im Album finden, das mit zahlreichen Infos und Funfacts rund um Dungeons & Dragons befüllt ist. Besonders groß wird der Sammelspaß mit der Redbox mit einem exklusiven Hardcoveralbum im Stil der alten Dungeons & Dragons-Regelwerke aus den 80ern.

Unter den Stickern verstecken sich auch Anspielungen auf Baldurs Gate 3, wie hier der kleine Hamster Boo des Charakters Minsc.

Die Motive reichen von Gegenständen wie verzauberten Umhängen und mächtigen Waffen über die Darstellungen der verschiedenen Klassen bis hin zu verschiedensten Zaubern. Stets angereichert mit Zusatzinfos oder Tipps für das tatsächliche Tabletop. Wer also die ultimative Fantasy-Bombe haben will, der sollte hier zuschlagen.

Epische Fantasy-Bilder zum Sammeln

Erst wenn man die ganzen Motive aus den unzähligen Dungeons & Dragons Werken an einem Ort versammelt hat, merkt man, wie viel Liebe zum Detail eigentlich in diese Illustrationen geflossen ist. Deswegen ist das Sammelalbum nicht nur für langjährige D&D-Fans etwas, sondern auch für diejenigen, die einfach schöne Fantasy-Kunst bewundern wollen, oder einen Einstieg in die Welt von Dungeons & Dragons suchen.

Ihr findet im Album Sticker der unterschiedlichsten Epochen von D&D.

In der großen Redbox bekommt ihr neben dem Hardcoveralbum ein exklusives Dungeons & Dragons-Poster und eine Box mit 50 Stickertüten. Jede Tüte enthält vier Sticker und eine Sammelkarte, sodass ihr insgesamt auf 200 Sticker und 50 Karten kommt. Und wer sein Heft dann noch vervollständigen will, kann sich im Internet umschauen, dort finden sich oft Tauschbörsen, wo ihr eure doppelten Sticker handeln könnt.