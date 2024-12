'Grandioser Fund' - Sammler schnappt sich besonders seltene (und seltsame) PS2, lässt sich dafür feiern

In Arcade-Automaten befindet sich zum Teil Heimkonsolen-Hardware drin. (Bild: Reddit / WearyAd1849)

Auch wenn die Arcade-Kultur in anderen Ländern als Deutschland deutlich ausgeprägter ist, habt ihr wahrscheinlich trotzdem eine Vorstellung von den gewaltigen Geräten. Vor allem wäre es nachvollziehbar zu erwarten, dass dahinter die neuste und bahnbrechendste Technologie steckt, da Arcade-Automaten vor allem früher für ihre Leistung bekannt waren, die diejenige einer Heimkonsole deutlich übersteigt.

Deswegen könnte es für diejenigen unter euch, die keine Bastler*innen sind, interessant zu erfahren sein, dass in Arcade-Automaten teilweise die Hardware von Konsolen verbaut wurde.

Diese PS2 stammt aus einem Arcade-Automaten

Auf Reddit teilt User WearyAd1849 den seltenen Fund einer Arcade-PS2 des Modells COH-H31100. Das Gerät mit seinen vielen Einzelteilen könnt ihr hier sehen:

Das ist auf den Bildern zu sehen: WearyAd1849 teilt Bilder des alten Geräts, das aus dem ursprünglichen Arcade-Automaten bereits ausgebaut wurde. Neben weiterem Zubehör und einem Kabelsalat zeigt WearyAd1849 auch ein Spiel für die Arcade-PS2. Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um das Spiel Mobile Suit Z-Gundam: AEUG vs. Titans, das von Arcade-Größe Capcom entwickelt und von Banpresto gepublisht wurde.

Über 2000 positive Bewertungen (Stand 01. November 2024) zeigen, dass die Community des PS2-Subreddits die Begeisterung von WearyAd1849 teilt. So schreiben User etwa über einen "grandiosen Fund" oder eine "ungeheure Schönheit". In einem weiteren Beitrag teilt WearyAd1849, wie er oder sie über eine gewöhnliche Retail-PS2 auf die Arcade-Speicherkarte zugreift und wie deren Inhalte aussehen.

Moment mal, Konsolen in Arcade-Automaten?

Was zuerst nicht zusammenzupassen scheint, ist eine gewöhnliche Praxis in der Konsolen- und Arcade-Automaten-Herstellung. So ist das besagte Modell COH-H31100 von WearyAd1849 ein Teil vom Namco System 246.

Konsolenhersteller, wie Sony in diesem Fall, aber auch etwa Sega fertigen für andere Unternehmen spezifische Hardware für deren Arcade-Automaten an, die auf deren Konsolen basieren. Es gibt unzählige solcher Modelle. Das COH-H31100er-Modell baut zum Beispiel auf das Motherboard einer Retail-Konsole mit dem Modell GH-006 auf, wobei Modifikationen die Abhängigkeit vom Daughterboard entfernen.

Durch die Besonderheit der Konsole können wir nachvollziehen, dass Sammler*innen und Bastler*innen wie WearyAd1849 unglaublich viel Freude mit so einem Gerät haben können. Schließlich liefert das nicht nur spannende Einblicke ins Handwerk des Videospielgeschäfts, sondern auch in die Videospielgeschichte allgemein.

Wusstet ihr, dass Arcade-Automaten teilweise auf Konsolen-Hardware basieren?