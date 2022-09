Samsung 980 Pro: Jetzt PS5-SSD mit 2 TB Speicher günstig im Angebot sichern

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr gerade die gut für PS5 geeignete SSD Samsung 980 Pro günstig im Angebot bekommen: Für die Version mit 2 TB Speicher und PS5-kompatiblem Heatsink zahlt ihr nur noch 199€, der Versand ist kostenlos. Laut Vergleichsplattformen sind MediaMarkt und Saturn dadurch mit großem Abstand die derzeit günstigsten Anbieter für die SSD. Nach Angaben von Geizhals und Idealo könnt ihr sie gerade nirgendwo sonst für weniger als 259€ bekommen.

Die Händler machen bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Die 1-TB-Version der Samsung 980 Pro mit Kühlkörper gibt es bei MediaMarkt und Saturn übrigens schon seit einer ganzen Weile günstig, nämlich für 111€:

Wie gut ist die Samsung 980 Pro?

Geschwindigkeit: Die Samsung 980 Pro ist eine NVMe-SSD mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 7.000 MB/s und damit sehr gut für die PlayStation 5 geeignet, die eine Lesegeschwindigkeit von 5.500 MB/s benötigt. Sie hat zudem mit dem Formfaktor M.2 2280 auch die richtige Größe, um in Sonys Konsole zu passen. Die Schreibgeschwindigkeit ist mit rund 5.000 MB/s ebenfalls hoch. Bei der Verwendung in der PS5 ist das allerdings zweitrangig.

Heatsink: Auch der Kühlkörper, über den die Samsung 980 Pro in der von MediaMarkt angebotenen Version verfügt, passt perfekt in die PS5. Das ist keine Selbstverständlichkeit, viele SSD-Heatsinks sind zu groß für die Konsole. Theoretisch kann man zwar auch eine SSD ohne Kühlkörper in die PS5 einbauen, dann riskiert man aber, dass es zu Überhitzung und Abstürzen kommt. Die angebotene Version der Samsung 980 Pro könnt ihr hingegen direkt in die Konsole einbauen, ohne euch über irgendetwas Sorgen machen zu müssen.

Falls ihr noch mehr darüber erfahren möchtet, worauf man beim Kauf einer SSD für die PlayStation 5 achten sollte, findet ihr alle wichtigen Infos in unserer Kaufberatung:

