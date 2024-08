Bis zu 470€ Rabatt: Samsung Galaxy-Handys nur diese Woche zu echten Schnäppchenpreisen abstauben!

Nur bis Sonntag könnt ihr euch im neuen MediaMarkt-Sale günstige Samsung-Handys sichern, mit Rabatten von teils über 400€.

MediaMarkt hat unter dem Namen „Tiefpreiswoche“ einen Sale gestartet, durch den ihr Samsung Galaxy-Handys günstig abstauben könnt. Unter den High-End-Modellen der S-Reihe finden sich Rabatte von mehr als 400€! Die Aktion läuft nur noch bis Sonntag und endet pünktlich um Mitternacht, einzelne Deals könnten natürlich auch schon vorher ausverkauft sein. Allzu viel Zeit solltet ihr euch daher besser nicht lassen. Hier geht’s zur Übersicht:

Obwohl auch aktuelle Modelle wie das Samsung Galaxy S24 dabei sind, bekommt man die besten Rabatte natürlich bei Handys, die schon etwas älter sind. Falls ihr nicht unbedingt Allerneuste braucht, sondern nach Top-Performance zum kleinen Preis sucht, könnt ihr echte Schnäppchen machen. Hier haben wir euch ein paar der Highlights herausgesucht:

Samsung Galaxy-Handys bis zu 470€ günstiger: Das sind die Highlights

Top Deal: Samsung Galaxy S22 für nicht mal die Hälfte abstauben

Auch wenn es nicht mehr neu ist, ist das Samsung Galaxy S22 noch immer gut - und zudem gerade richtig günstig.

Eines der Top-Schnäppchen ist das Samsung Galaxy S22, welches ihr stolze 450€ günstiger im Vergleich zum UVP bekommt. Es kostet somit nicht einmal mehr die Hälfte seines ursprünglichen Preises.

Wie der Name sagt, ist das Smartphone schon 2022 erschienen. Trotzdem ist es noch auf der Höhe der Zeit. Wie das aktuelle Samsung Galaxy 24 unterstützt es 5G, läuft mit Android 14 und bietet ein hochwertiges AMOLED-Display mit 120Hz und einer Auflösung von 1080 x 2340 Pixeln. Auch bei der Hauptkamera gibt es kaum Unterschiede.

Das AMOLED-Display des Samsung Galaxy S22 bietet auch im aktuellen Vergleich hohe Qualität, wenngleich das Display des Galaxy S24 mehr Helligkeit bietet.

Beim Prozessor und der Spitzenhelligkeit des Displays schneidet das neue Samsung Galaxy S24 zwar ein gutes Stück stärker ab, es ist aber nicht so, dass das S22 in dieser Hinsicht schwach wäre. Immerhin bietet es einen Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,8 GHz und eine Helligkeit von bis zu 1.300 cd/m2, um mit HDR für strahlende Farben zu sorgen.

Alles in allem bekommt ihr mit dem Samsung Galaxy S22 also auch nach heutigen Maßstäben noch ein wirklich gutes Handy, auch wenn es nicht mehr an der Spitze steht. Für das Samsung Galaxy 24 müsstet ihr im aktuellen MediaMarkt-Sale noch 749€ bezahlen. Das S22 hingegen gibt es jetzt schon für schlappe 399€, was ein toller Preis für die gebotene Leistung ist:

Weitere Highlights von Low Budget bis High End

Kein Interesse am Samsung Galaxy S22? Kein Problem: Der MediaMarkt-Sale hat noch viele weitere stark reduzierte Samsung-Smartphones zu bieten, darunter günstige Modelle wie das Galaxy A15 und auch High-End-Handys wie das Galaxy S23 Ultra. Hier eine kleine Auswahlliste, bei der wir den Rabatt im Vergleich zum UVP beigefügt haben:

