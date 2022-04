Viele Leute bleiben ja bekanntlich bei Marken von Anfang an den großen Namen treu. Wenn ihr zu dieser Art von Menschen gehört und Samsung-Supporter seid, kommt ihr genau richtig. Wenn ihr dann noch Bock auf ein neues Flaggschiff-Smartphone habt, ist dieser Artikel perfekt für euch. Amazon bietet euch nämlich aktuell ein starkes Handy aus der Galaxy-Reihe zu einem Top-Preis an.

Das Galaxy S21+ 5G erhaltet ihr derzeit für nur 689 Euro (UVP: 1.049 Euro) und genießt einen Rabatt von satten 34 Prozent. Laut Angaben auf Vergleichsplattformen kommt es damit fast an den Tiefstpreis heran, es handelt sich also um einen extrem guten Deal. Jedoch habt ihr nicht ewig Zeit zum Grübeln, denn in bereits drei Tagen endet dieses attraktive Angebot.

Unendlich viel Power gekoppelt mit brillantem Display

Eins ist definitiv sicher: Das S21+ ist ein wahres Arbeitstier. Woran das liegt? Am Exynos-2100-Prozessor, der in Begleitung von 8 GB Arbeitsspeicher den nötigen Antrieb liefert und sowohl Leistung als auch Geschwindigkeit sicherstellt. Mit langen Wartezeiten werdet ihr also genauso wenig zu kämpfen haben wie mit Speicherplatzproblemen. Bei 128 GB internem Speicher geht euch nicht so schnell der Platz aus.

Der Prozessor ist aber nicht der einzige, der eine Menge Power hat. Auch der Akku lässt mit einer Kapazität von 4.800 mAh seine Muskeln spielen und hält lange durch. Braucht er dann mal Zeit zur Regeneration, ist auch Geschwindigkeit angesagt. Dank Fast Charging ist er schnell wieder auf Stand und falls ihr euer Kabel verschlampt habt, könnt ihr alternativ auf Wireless Charging umsteigen.

Ein Augenschmaus am S21+ ist das AMOLED-Display mit FHD+-Auflösung und 6,7 Zoll Diagonale. Egal was ihr anschaut, jeder Inhalt ist hier ein visueller Genuss in sehr scharfer Darstellung. Für schnelle Reaktionszeiten und eine flüssige Wiedergabe ist ebenfalls gesorgt, denn ihr könnt die Bildwiederholrate auf 120 Hz einstellen. Falls der jeweilige Inhalt weniger benötigt, passt das Handy das automatisch an, um Strom zu sparen.

Zu guter Letzt könnt ihr nicht nur tolle Bilder und Videos anschauen, sondern auch selbst machen. Die Triple-Kamera (Tele-, Weitwinkel- und Ultra-Weitwinkelkamera) ermöglicht euch Aufnahmen in beeindruckender 8K-Auflösung bei 24 FPS. Zudem könnt ihr direkt aus den 8K-Videos hochauflösende Fotos erstellen und braucht somit nicht extra welche zu schießen.