Samsung Galaxy S22 jetzt günstig zum Handyvertrag holen & über 600€ sparen

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr euch das Samsung Galaxy S22 jetzt günstig im Tarifdeal holen. Wenn ihr euch für 29,99€ im Monat den Tarif O 2 Grow mit 40 GB LTE- bzw. 5G-Datenvolumen sowie Telefon- und SMS-Flatrate holt, bekommt ihr das Ende Februar erschienene High-End-Smartphone in der Version mit 128 GB Speicher für nur 29€.

Anschlussgebühren oder Versandkosten gibt es nicht und das Datenvolumen des Tarifs erhöht sich jedes Jahr automatisch um stolze 10 GB (daher der Name „Grow“). Die Mindestlaufzeit beträgt wie üblich 24 Monate. Hier geht’s zum Deal:

Wie günstig ist das Tarifangebot?

Gesamtkosten des Tarifs: Bei einem monatlichen Grundpreis von 29,99€ zahlt ihr in den 24 Monaten der Mindestvertragslaufzeit 719,76€. Hinzu kommt der einmalige Gerätepreis von 29€. Die Gesamtkosten für die ersten zwei Jahre belaufen sich also auf 748,76€.

Wert des Samsung Galaxy S22: Einzeln kostet das Samsung Galaxy S22 mit 128 GB bei Saturn und MediaMarkt derzeit 849€. Auf der Vergleichsplattform Idealo liegt das günstigste Angebot, bei dem es sich um neue, nicht differenzbesteuerte Ware handelt, derzeit bei 748,90€. Damit ist das Smartphone einzeln also schon mindestens so teuer wie der gesamte Tarifdeal.

Wert des Tarifs: Der Tarif O 2 Grow kostet auch einzeln 29,99€ im Monat. Wir konnten zudem keinen vergleichbaren Tarif mit 40 GB Datenvolumen sowie Telefon- und SMS-Flat finden, der dauerhaft günstiger wäre. Der beste Deal der Konkurrenz, den wir auf Vergleichsplattformen gefunden haben, liegt bei 24,99€ in den ersten zwei Jahren und 29,99€ ab dem 25. Monat, wobei 39,99€ Anschlussgebühren hinzukommen. Insgesamt kämt ihr hier in den ersten zwei Jahren mit 639,75€ also etwas günstiger weg, aber eben ohne Smartphone und ohne spätere Erhöhung des Datenvolumens.

639,89€ Ersparnis: Selbst wenn man die oben genannten günstigsten Angebote nutzt, lägen die Kosten beim Einzelkauf also bei 1388,65€. Wenn ihr euch für den Tarifdeal von MediaMarkt und Saturn entscheidet, spart ihr im Vergleich dazu somit 639,89€.

Was bietet das Samsung Galaxy S22?

Im Vergleich zum Vorgänger Samsung Galaxy S21 hat sich das S22 vor allem bei der Qualität des Displays, der Akkulaufzeit und der Robustheit des Gehäuses verbessert. Bei der Leistungsfähigkeit des Prozessors und der Qualität der Kamera lassen sich hingegen sogar leichte Vorteile des S21 ausmachen. Insgesamt ist das S22 deshalb nur knapp das bessere Smartphone.

Letztendlich handelt es sich aber sowohl beim S21 als auch beim S22 um sehr gute High-End-Smartphones. Ihr bekommt beim Galaxy S22 ein 6,1 Zoll großes AMOLED-Display mit 120 Hz und einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Bildpunkten. Beim Prozessor handelt es sich um den Octa-Core Exynos 2200 mit Taktfrequenzen von bis zu 2,8 GHz. Der Arbeitsspeicher ist 8 GB groß.