Wer auf der Suche nach einem günstigen und dennoch leistungsstarken Tablet ist, sollte sich das Samsung Galaxy Tab A7 bei MediaMarkt genauer anschauen. Gerade in Verbindung mit Homeschooling, einfachen Office-Tätigkeiten oder schlicht dem Streamen von Netflix und Co sind Tablets zuletzt immer wichtiger geworden. Mit dem Galaxy Tab A7 könnt ihr diesen Tätigkeiten problemlos nachgehen.



So gut ist das Angebot: Das Samsung Galaxy Tab A7 kostet bei MediaMarkt aktuell nur 159 Euro. Das ist gleichzeitig auch der derzeitige Bestpreis.

Samsung Galaxy Tab A7 für 159 Euro kaufen

Das erwartet euch mit dem Samsung Galaxy Tab A7

Wi-Fi Tablet mit Android 10: Das Samsung Galaxy Tab A7 verfügt dank des niedrigen Preises über ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Tablet setzt allen voran auf Android 10 als Betriebssystem. Eine LTE-Möglichkeit ist nicht vorhanden, sodass ihr es nur übers WLAN mit dem Internet verbinden könnt.



Das Samsung Galaxy Tab A7 bietet 32 GB Speicherplatz (lässt sich per Micro-SD Karte erweitern) und ein 10,4 Zoll Display, das mit 2.000 x 1.200 Pixel auflöst. Für die nötige gute Leistung sorgen 3 GB RAM und der Qualcomm Snapdragon 662 Prozessor.



Auf der Vorderseite befindet sich natürlich eine Front-Kamera, die über 5 Megapixel besitzt und damit Videocalls ermöglicht. Die Kamera auf der Rückseite hat zudem eine Auflösung von 8 Megapixel. Die Akkukapazität liegt bei starken 7.040 mAh.

Beste Bewertungen der Käufer: 4,4 von 5 Sterne bekommt das Samsung Galaxy Tab A7 im Schnitt. Dabei wird vor allem das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt.

Pro Sehr gute Bildqualität

Sehr gute Bildqualität Sehr gute Verarbeitung

Sehr gute Verarbeitung Gute Akkulaufzeit

Gute Akkulaufzeit Guter Sound

Guter Sound Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis Contra Kein SIM-Karten-Slot

