Samsung Galaxy Unpacked: Bei Saturn Vorbestellen hat sich selten so gelohnt!

Am 10. August startet Samsung ein großes Event, auf dem die nächsten großen Highlights des Technik-Herstellers vorgestellt werden. Mit Saturn profitiert auch ihr davon! Die Vorteile: Ihr nehmt an einem Gewinnspiel teil, wenn ihr euch als Vorbesteller registriert und bekommt als positiven Nebeneffekt noch einen praktischen Reminder für den Beginn des Events.

Darüber hinaus bekommt ihr, wenn ihr dann am 10. August eines der neuen Produkte vorbestellt, einen Coupon in Höhe von bis zu 150€ (abhängig von den vorbestellten Produkten). Sobald wir genaueres zu den vorgestellten Produkten und der Staffelung der Coupons wissen, erfahrt es hier!

Samsung Galaxy Unpacked: Die neue Generation vorbestellen

Ihr seht also, sich zu registrieren lohnt sich! Falls ihr bereits in Besitz einer Saturn Card seid, profitiert ihr sogar von einer doppelten Gewinnchance! Gar nicht mal schlecht für so eine kostenlose Mitgliedschaft. Was genau Samsung vorstellen wird, ist noch ein Geheimnis, nur so viel sei gesagt: Die Aufregung lohnt sich!

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil: Meldet euch einfach mit eurer E-Mail-Adresse über das Formular zum Vorbesteller-Event und zum Gewinnspiel von Saturn an. Schon habt ihr euch die Teilnahme gesichert! Die Preise werden dann zum Beginn der Vorbesteller-Phase verlost. Solltet ihr zu den Glücklichen Siegern gehören, werdet ihr von Saturn-Mitarbeitern kontaktiert.

Diese Gewinne erwarten euch:

Platz 1: SAMSUNG Smart Home Produkte im Wert von 10.000€

Platz 2: SAMSUNG Smart Home Produkte im Wert von 7.500€

Platz 3: SAMSUNG Smart Home Produkte im Wert von 5.000€

Platz 4: SAMSUNG The Freestyle Beamer

Platz 5: SAMSUNG Galaxy Tab S8​

Platz 6: SAMSUNG Soundbar​

Platz 7: SAMSUNG SSD T7 SHIELD Festplatte 2TB

Platz 8: SAMSUNG PORT. SSD T7 Festplatte 2TB

Platz 9: SAMSUNG SSD T7 SHIELD Festplatte 1TB

Platz 10: SAMSUNG PORT. SSD T7 Festplatte 2TB

Neben der doppelten Gewinnchance birgt die Saturn Card auch noch einige weitere Vorteile. Wenn ihr als (kostenloses!) Mitglied bei Saturn und MediaMarkt einkauft, sammelt ihr Bits. Je nachdem wie viele ihr bereits habt, bekommt ihr dafür unter anderem Liefergebühren geschenkt, verlängertes Umtauschrecht oder Coupons. Alles weitere könnt ihr hier nachlesen.