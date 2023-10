Über 900€ Rabatt: Samsung QLED 4K Smart-TV mit 120Hz zum Schnäppchenpreis abstauben

Als Vorgeschmack auf den Black Friday bekommt ihr bei MediaMarkt jetzt den 4K-TV Samsung QN85C günstig im Angebot. Cashback gibt's noch obendrauf.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr gerade den hervorragend für PS5 und Xbox Series X geeigneten 4K-Fernseher Samsung QLED QN85C günstig abstauben: Die 55-Zoll-Version des High-End-TVs kostet nur noch 999€ statt 1929€ (UVP). Dank einer parallel laufenden Cashback-Aktion von Samsung könnt ihr sogar noch 150€ zurückbekommen, sodass ihr effektiv nur 849€ bezahlt.

Auch ohne Cashback sind MediaMarkt und Saturn laut Vergleichsplattformen momentan mit deutlichem Abstand die günstigsten Anbieter für das Modell.

Der Sale läuft noch bis zum 10. November, einzelne Angebote könnten aber natürlich früher ausverkauft sein.

Was bietet der Samsung QLED QN85C 4K-TV?

Für einen moderaten Preis bekommt ihr mit dem Samsung QLED QN85C eine hohe Bildqualität und Top-Performance beim Gaming.

Mini-LED und Local Dimming: Der Samsung QN85C ist der günstigste unter Samsungs High-End-4K-Fernsehern aus 2023. Er bietet QLED für bessere Farbdarstellung sowie ein Mini-LED-Display mit besonders kleinen Leuchtdioden und Full Array Local Dimming. Das Display ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln geregelt wird. Das ermöglicht einen hohen Kontrast, der an OLED-Displays zwar nicht ganz heranreicht, aber ihnen immerhin nahe kommt.

Hohe Helligkeit für HDR: Bei der Spitzenhelligkeit schneidet der Samsung QN85C zudem besser ab als beispielsweise der deutlich teurere LG OLED C37. Die Spitzenhelligkeit ist wichtig, damit der Fernseher HDR gut ausnutzen und leuchtende Farben auf den Bildschirm zaubern kann. Der Samsung QN90C bietet zwar sogar noch deutlich mehr Helligkeit, in der Praxis fällt der Unterschied aber nicht so groß aus, dass sich die momentan 500€ Aufpreis lohnen würden.

Toll fürs Gaming: Fürs Gaming ist der Samsung QLED QN85C sehr gut geeignet. Er bietet ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Aus eurer PS5 oder Xbox Series X könnt ihr also mit bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung das Maximum herausholen. Außerdem ist der Input Lag mit 6 bis 7 ms sehr niedrig, was euch schnelle Reaktionen ermöglicht. Durch VRR wird die Framerate des TVs und der Konsole synchronisiert, was Screen Tearing verhindert.

